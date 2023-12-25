Cidade Alta: conheça as histórias dos Palácios Anchieta e Domingos Martins

Palácio Anchieta. Cidade Alta, Vitória. Sede do Governo Estadual. Crédito: Rodrigo Gavini

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História é Essa?", os destaques são as histórias do Palácio Anchieta e do Palácio Domingos Martins, hoje, Palácio Sônia Cabral. O Palácio Anchieta é a sede do Poder Executivo do Espírito Santo, Brasil. O palácio localiza-se exatamente em frente do Porto de Vitória, na entrada da Cidade Alta, um dos bairros mais antigos da cidade. O Palácio é utilizado como sede do Governo do estado do Espírito Santo desde o século XVIII, sendo uma das sedes de governo mais antigas do Brasil.

Alguns pontos sobre sua história:

- No ano de 1551 a recém criada Vila de Nossa Senhora da Vitória começa a ter inúmeras construções, entre as quais a Igreja de São Tiago, que veio, ao longo do tempo, e algumas reconstruções e mudanças a ser o Palácio Anchieta que hoje conhecemos.

- Em 1570, um incêndio destrói a primeira sede da igreja de São Tiago, mobilizados pelo padre Inácio de Tolosa

- Em 1707, foi erguida a segunda ala do colégio de frente para a baía de Vitória e em 1734 a terceira ala foi construída, fechando o pátio interno, junto à segunda torre da igreja

- Em 1860, o palácio passa por obras de reforma e recebe o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Dona Teresa Cristina Maria

- Durante o governo de Jerônimo Monteiro (1908 -1912) o palácio, ex-igreja, sofreu as maiores remodelações

- Em 1945, o Palácio recebeu oficialmente o nome de Anchieta, em homenagem ao padre, por meio do decreto de nº 15.888 assinado pelo governador Jones dos Santos Neves.

- Em 1983, o edifício foi Tombado pelo Conselho Estadual de Cultura e em 2004, iniciou-se a primeira grande obra de restauro que só foi concluída em 2009.

2- Palácio Domingos Martins [hoje, Palácio da Cultura Sônia Cabral]

No local onde hoje está erguido o Palácio Sônia Cabral, havia uma igreja dedicada à Nossa Senhora da Misericórdia. A demolição do templo religioso se deu durante o governo de Jerônimo Monteiro, época em que a capital capixaba passou por mudanças urbanas significativas. Inicialmente o prédio recebeu o nome de Domingos Martins em homenagem ao herói capixaba. Contudo, no ano 2000 a sede da Assembleia Legislativa foi transferida para um novo edifício maior no bairro Enseada do Suá. O nome do palácio é uma homenagem à Sônia Cabral, pianista fundadora da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo, atual Orquestra Sinfônica.

[fonte: governo ES]