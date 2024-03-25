Chuvas no Espírito Santo: de 2013 para cá, o que mudou?

Chuva no ES: cenas do rastro de destruição em Mimoso do Sul Crédito: Fernando Madeira

Nesta edição do “Espírito Santo: Que História É Essa?”, em uma versão especial, o assunto em destaque são os históricos das chuvas no Estado.

Your browser does not support the audio element. CBN - ESPÍRITO SANTO: QUE HISTÓRIA É ESSA? - 25-04-24

O comentarista Rafael Simões explica. “Em 2013 nos vivenciamos as maiores chuvas em 90 anos no Espírito Santo. E isto porque, para os anos anteriores, não existem dados. Em fins de 2022, mais uma vez, fomos atingidos por um enorme volume de chuvas. O que, agora, se repete, em fins de março de 2024.

No entanto, em 2015, vivenciamos a pior crise hídrica do Espírito Santo. Tivemos que racionar água. Em fins do ano passado estávamos falando, mais uma vez, em uma situação crítica de seca. O jornal A Gazeta anunciava, em manchete do dia 24 de dezembro, a notícia de que o ano de 2023 vai deixando contratado um grande problema para o ano de 2024: a seca.

O ponto aqui é que estamos vivenciando, por conta da emergência climática, cada vez com mais intensidade e em períodos recorrentes, eventos climáticos extremos. Dos 23 anos do século XXI temos 17 anos mais quentes de nossa história desde 1880, segundo a ONU.

O ano de 2023, segundo a Organização Meteorológica Mundial, foi o mais quente dos últimos 120 mil anos. A questão, então é: o que podemos/devemos fazer? Me parece que temos três conjuntos, mínimos, de ações necessárias.

1 – Ações preventivas no âmbito urbano e rural, que incluem, entre outras tantas, locais para receber/reservar água dessas chuvas intensas e para os momentos de saca; cuidar de estabelecer as pessoas em locais de moradia segura; definir normas para as infraestruturas urbanas, especialmente o abastecimento de energia e água.

2 – Ações emergenciais para o enfrentamento nos momentos de crise que incluem o estabelecimento de locais de abrigamento, abastecimento de água, alimentos e roupas de cama e de uso pessoal para os necessitados, equipes e pessoas responsáveis pelos atendimentos nas situações de emergência (aqui falamos de detalhamento micro – no âmbito de que pessoas são responsáveis por atender quais regiões etc).