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ES: Que História é Essa?

Bares do ES: conheça a história do "Bar do Mãozinha"

Quem conta é o historiador Rafael Simões

Publicado em 31 de Março de 2025 às 11:47

Publicado em 

31 mar 2025 às 11:47
Copos de cerveja brindando
Copos de cerveja brindando Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa", o destaque é a história do "Bar do Mãozinha". Ele fica na Avenida Fernando Ferrari, 560, Jardim da Penha, Vitória (em frente a Universidade Federal do Espírito Santo, Ufes). O dono do bar é Valdecir Narciso Malovini (Mãozinha). O Bar do Mãozinha é um espaço cultural que podemos denominar de alternativo ou underground, aberto em 1994 e que funciona até os dias de hoje. Os frequentadores do bar do Mãozinha, em sua maioria são estudantes universitários e intelectuais que não se preocupam em seguir os padrões tradicionais. É um espaço super democrático por receber vários tipos de manifestações artísticas. O bar tem um jukebox e um videoke, usados geralmente nos dias que não tem música ao vivo. Os clientes são frequentadores assíduos, pela descontração, por se sentirem à vontade e por ser o local um encontro de amigos. Outro atrativo é a cerveja que está sempre gelada e com preço camarada.
CBN - Espírito Santo: Que História É Essa? - 31-03-25.mp3

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