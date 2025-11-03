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ES: Que História é Essa?

Até chegarmos à COP30: as Conferências passadas, o Protocolo de Kyoto e Acordo de Paris

Ouça a participação do comentarista Rafael Simões

Publicado em 03 de Novembro de 2025 às 11:42

Publicado em 

03 nov 2025 às 11:42
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Mudanças climáticas trazem consequências para o meio ambiente e coloca a vida em risco (Imagem: by-studio | Shutterstock) Crédito:
Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões explica que até chegarmos à COP30, que se inicia no dia 10 deste mês, em Belém, no Pará, uma série de movimentos internacionais ligados à pauta ambiental devem ser lembrados. Ele recorda os acontecimentos principais das primeiras quatro Conferência das Partes (COPs), de 1995 a 2024, o Acordo de Berlim, em 1995, e o Protocolo de Kyoto, em 1997, que são considerados dois grandes marcos na história das COPs. Vamos à história:
CBN - Espírito Santo: Que História É Essa? - 03-11-25.mp3

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