Até chegarmos à COP30: as Conferências passadas, o Protocolo de Kyoto e Acordo de Paris

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o comentarista Rafael Simões explica que até chegarmos à COP30, que se inicia no dia 10 deste mês, em Belém, no Pará, uma série de movimentos internacionais ligados à pauta ambiental devem ser lembrados. Ele recorda os acontecimentos principais das primeiras quatro Conferência das Partes (COPs), de 1995 a 2024, o Acordo de Berlim, em 1995, e o Protocolo de Kyoto, em 1997, que são considerados dois grandes marcos na história das COPs. Vamos à história: