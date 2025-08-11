As "Santas" do ES: conheça Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá!

"Espírito Santo: Que História É Essa?" - Episódio 17 Crédito: Arte I A Gazeta

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o destaque vem da microrregião 2, Central Serrana, do Estado. São as cidades de Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá. Vamos às histórias:

Your browser does not support the audio element. CBN - ES QUE HISTÓRIA É ESSA - 11-08-25

Santa Leopoldina:

Gentílico: Leopoldinense

Conta-se que por volta do ano de 1535, aproximadamente, foi aberto um sítio no lugar denominado Una de Santa Maria, habitado por índios até 1759

quando, em consequência do decreto do Marquês de Pombal que obrigava os padres jesuítas a deixarem as aldeias, os que não morreram abandonaram o sítio e refugiaram-se em matas virgens. Depois vieram outros fazendeiros que abriram fazendas com mão escrava: mas a colonização sistemática de Santa Leopoldina foi iniciada em 1856, quando o Conselheiro Couto Ferraz, Ministro do Império, autorizou a demarcação de uma área de 567 km2, a margem do Rio Santa Maria, para a fundação de uma colônia de imigrantes. No ano de 1857 chegaram os primeiros imigrantes Suíços entre eles vieram alemães, pomeranos, austríacos entre eles de outras nacionalidades mas de língua alemã. Poucos anos depois, apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelos imigrantes.

Assim, em 1860, D. Pedro II chega de canoa acompanhado pela comitiva da qual se destacava o Marques de Tamandaré. Percorreu alguns trechos do território em colonização, tendo o inesquecível Dr. Luiz Holzmeister como intérprete. Com o progresso da colônia, tornou-se inevitável à formação

de um povoado no local em que havia permanente baldeamento de mercadorias entre os dois sistemas de transporte que se completavam. Com os

primeiros ranchos de tropa, armazéns de carga e postos de abastecimento, surgiu o Porto de Cachoeiro que, em 1867, tornou-se a Sede Oficial da Colônia com a denominação de Cachoeiro de Santa Leopoldina, deu-se o nome de Cachoeiro devido sua localização da Sede, que se encontrava no local onde o rio deixava de ser encachoeirado. E durante mais ou menos cinquenta anos, o movimento de exportação e importação foi firmemente mantido em animado ritmo. Cachoeiro de Santa Leopoldina chegou a ser a 3ª colônia mais populosa do império. O comércio intenso e o casario ao gosto neoclássico que se erguia fizeram com que, em 1882, a colônia se emancipasse. Pela Lei nº 21 de 04/04/1884 foi instituída Município e, em 17/04/1887, instalou-se oficialmente o Município por meio da Câmara Municipal, constituída de seis Vereadores: Alferes José das Neves Fraga (Presidente), Antônio José de Araújo (Vice-Presidente), Luiz Holzmeister, Gustavo Pinto do Nascimento, Antônio Correia do Nascimento e Domingos Francisco Lima. Cachoeiro de Santa Leopoldina se destacou em tudo: apenas onze anos após a grande invenção de Alexandre Graham Bell, o telefone, dava os primeiros passos no Rio de Janeiro e já funcionava em Santa Leopoldina, passando pelas ruas Costa Pereira e Taunay

Telles, nos termos da autorização da Câmara Municipal constante do Ofício nº 79, de 31 de outubro de 1887. Em 1889, instalou-se a Comarca pelo Dr.

Domingos Marcondes de Andrade, seu primeiro Juiz de Direito, cargo que no ano seguinte foi exercido pelo jovem Graça Aranha que aí se inspirou para escrever o famoso romance Canaã. Cachoeiro de Santa Leopoldina tornou-se o maior empório comercial do Espírito Santo.

Grandes firmas da Europa despachavam seus viajantes diretamente ao Porto de Cachoeiro. Só depois que faziam esta praça é que visitavam Vitória, a Capital. O grande movimento assegurou uma posição social de relevo. Suas festas eram muito concorridas. Vinham pessoas até do Rio de Janeiro na época do Carnaval. As ruas ficavam multicoloridas de confetes e serpentinas. Brasil Acorda e Rosa do Sertão eram os blocos carnavalescos mais animados.. O primeiro Prefeito foi Duarte de Carvalho Amarante e seu mandato durou de 1914 a 1916.Em 1919, Santa Leopoldina viu roncar em suas serras os primeiros caminhões da época, Saurer e Mullang, tão logo foi inaugurada a rodovia Bernardino Monteiro que liga Santa Leopoldina à Santa Teresa. Um desses caminhões foi adaptado para o transporte de passageiros. Foi o primeiro ônibus da região e como tinha de subir muito, serra acima, deram-lhe o apelido de “Alpino”. Na mesma data, inaugurou-se o serviço de iluminação pública da cidade. Em 1930, foi inaugurada a rodovia que liga Santa Leopoldina a Cariacica. Ao contrário do que se imaginava, apagaram-se os dias de glória e esplendor, pois o esteio da economia era o Rio Santa Maria da Vitória e não a rodovia como se supunha.

Porto de Cachoeiro era limite de 2 mundos que se tocavam. Uma traduzia, na paisagem triste e esbatida do nascente, o passado, onde a marca do cansaço se gravava nas coisas minguadas. Aí se viam destroços de fazendas, casas abandonadas, senzalas em ruínas, capelas, tudo com o perfume e a sagração da morte. A Cachoeira é um marco. E para o outro lado dela o conjunto do panorama rasgava-se mais forte e tenebroso. Era uma terra nova, pronta a abrigar a avalancha que vinha das regiões frias do outro hemisfério e lhe descia aos seios quentes fartos, e que ali havia de germinar o futuro povo que cobriria um dia todo o solo...”(CANAÃ – Graça Aranha)”.

Evolução política do município:

Os cargos de Vereador e Prefeito Municipal foram criados pela Reforma Constitucional de 13 de maio de 1913. Anteriormente, os Poderes Legislativo e Executivo eram exercidos pelo Conselho de Intendência, e um Intendente Geral, que era executor das Resoluções do Conselho, de conformidade com a Constituição Estadual, de 20 de junho de 1891. A Constituição do Estado, de 2 de maio de 1892, determinou que os negócios dos Municípios seriam geridos por uma corporação com o título de Governadores municipais, sendo o presidente escolhido entre eles, cujo número era de sete.

Elevação de Vila para Cidade A Vila do Cachoeiro de Santa Leopoldina foi elevada a atual categoria de cidade pelo Decreto Estadual nº 12, de 17 de abril de 1890.Criação dos Distritos – Distrito da Sede – Lei Provincial nº 21, de 04 de abril de 1884. Distrito de Mangaraí, Djalma Coutinho e Jetibá (hoje Santa Maria de Jetibá) – Lei Provincial nº 24, de 17 de setembro de 1888. O município de Santa Leopoldina está dividido em três Distritos sendo eles: Sede, Djalma Coutinho e Mangaraí.

Formação Municipal Desmembramento do Município o atual território do Município de Santa Teresa – Ato do Governo Estadual nº 57, de

25/11/1890.Desmembramento do Município o território atual do Município de Afonso Cláudio pelo Decreto Estadual nº 53, de 20/11/1891.Desmembramento do Município o território da Vila de Pau Gigante (hoje Ibiraçu), pelo Decreto Estadual nº 25, de 11/09/1891.Desmembramento do Município do território do Município de Santa Maria de Jetibá em 06 de maio de 1988, pela Lei nº 4.067.

Formação Judiciária A Comarca foi instalada em 24/12/1889, por ordem do Governador de Estado, Dr. Afonso Cláudio de Freitas Rosa, sendo o seu

primeiro Juiz, o Dr. Domingos Marcondes de Andrade.

A imigração europeia:

A política de imigração para o Brasil iniciou-se em 1808, mas somente em 1856 foi criada a Colônia de Santa Leopoldina. Em 15 de dezembro de 1855, o conselheiro Luís Pereira do Conto Ferraz, então Ministro do interior do império, comunicava, através de Ofício, ao Presidente da Província do Espírito Santo, Dr. José Maurício Fernandes Pereira de Barros, a resolução de fundar na região, da Cachoeira do Rio Santa Maria, uma Colônia de estrangeiros. Em 27 de fevereiro, o aviso de nº 10, determinou que o Presidente da província do Espírito Santo autorizasse a demarcação e medição

do terreno compreendido entre Cachoeira Grande e a de José Cláudio, numa extensão de 567 Km² para fundar a Colônia. O Presidente da Província escalou o engenheiro João José da Sepúlvida e Vasconcelos para informa-se das condições da região. Esse trabalho foi realizado por um grupo de trabalhadores comandados pelo engenheiro Amélio Pralon. As terras foram demarcadas, examinadas e as plantas levantadas. Uma vez estabelecido os limites, essa extensão deveria, tal área, ser dividida em lotes de 62.500 braças quadradas (antiga unidade de comprimento equivalente a 2,2 metros). O local onde iria se fixar à população deveria ter 500.000 braças quadradas, com designação dos locais das igrejas, praças etc...Ordenou-se também que se fizesse no local destinado à praça, um barracão fechado, com divisões internas para acomodar as 50 primeiras famílias de imigrantes. A seu lado deveria ser construída uma casa para o diretor da Colônia e armazenagem de alimentos, as picadas deveriam ter 10 palmos de largura. Os primeiros imigrantes chegaram em março de 1857, e eram 160 suíços, transferidos de Ubatuba, Província de São Paulo. Eles foram assentados na região montanhosa situada à margem do Rio Santa Maria, quatro milhas acima de Cachoeira do Funil. O local foi batizado pelos colonos com o nome de Suíça. Formou-se aí a primeira região de Santa Leopoldina, povoada por imigrantes estrangeiros. No ano seguinte, chegaram mais 222 imigrantes, já agora alemães, luxemburgueses e tiroleses. O grosso da colonização seria a partir de 1859, de Prussianos (da Província da Pomerânia).Nove etnias formam a população do Município, sendo elas: Negros, Portugueses, Suíços, Austríacos, Luxemburgueses, Holandeses, Italianos, Alemães e Pomeranos.

Santa Maria de Jetibá

Gentílico: Santa-mariense

Em 1872 e 1873 desembarcaram no Porto de Vitória algumas centenas de famílias alemãs. Esses alemães eram provenientes em sua maioria da

Pomerânia, então pertencente à Prússia e atualmente território da Polônia. Ao todo, chegaram ao estado do Espírito Santo 4 mil pomeranos. Os pomeranos eram um povo que vivia isolado entre a Alemanha e a Polônia, com hábitos culturais diferentes do restante da população.

Embora não se considerassem alemães, pois não havia de fato uma unificação alemã a época, os imigrantes pomeranos, assim como os de outras

localidades, eram tratados como tal e foram enviados para o alto das serras, onde já tinham se instalado outros imigrantes alemães, numa região isolada por florestas. Na região das serras, antigamente habitada pelo povos indígenas botocudos (que foram dizimados), os colonos alemães passaram a se multiplicar em larga escala. Famílias com doze a vinte filhos eram comuns e, ainda hoje, os descendentes de pomeranos formam a maioria da população na região.

Na colônia houve uma divisão étnica: de um lado do rio Jucu viviam os alemães provenientes do Hunsruck e do outro lado os colonos provenientes da

Pomerânia. Todavia, os pomeranos estavam em maior número e, com o passar do tempo, os hunsrückers foram assimilados pelos pomeranos. Os colonos viviam em uma região isolada por florestas e esse isolamento criou enormes dificuldades para o desenvolvimento dessa colônia. Os pomeranos vieram para o Brasil fugindo da miséria na Europa e acabaram encontrando no país abandono e passaram por grandes dificuldades.

Porém, esse isolamento contribuiu fortemente para a cultura da região: mantendo pouco contato com o restante da população brasileira, os pomeranos

conseguiram manter sua cultura e idioma preservados. Ainda hoje, os descendentes dos pomeranos levam um estilo de vida muito semelhante ao

dos imigrantes que ali chegaram no fim do século XIX, vivendo basicamente da agricultura de subsistência e frequentando os cultos luteranos.

Hoje estima-se que vivem no Espírito Santo aproximadamente 250 mil descendentes de imigrantes alemães, dos quais 120 mil são pomeranos.

Até 1943, a localidade era conhecida como Jequitibá, sendo um distrito do município de Cachoeiro de Santa Leopoldina (depois denominado apenas

Santa Leopoldina). Pela Lei Estadual nº. 4067 de 6 de maio de 1988, o distrito é elevado à categoria de município com a atual denominação de Santa Maria de Jetibá. Além da sede, figura no município de Santa Maria de Jetibá o distrito de Garrafão.

[fontes: sites das prefeituras, Câmaras municipais, Wikipédia]

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Informações sobre a Microrregião 2 – Central Serrana:

A microrregião Central Serrana é composta por cinco municípios, a saber: Santa Maria de Jetibá (41.636), Itaguaçu (13.589), Itarana (10.597), Santa

Teresa (22.808) e Santa Leopoldina (13.106). A região ocupa 6,44% do território estadual e apresenta uma população estimada em 101.736 habitantes

(IBGE, 2022), o que representa apenas cerca de 2,5% da população total do estado. A densidade da microrregião é relativamente baixa, cerca de 33

hab/km², se comparada com a do Espírito Santo, cuja densidade é 86,19 hab/km². É uma microrregião serrana com grande potencial paisagístico e

turístico, além da tradição e dos costumes da população predominantemente de origem pomerana e italiana.

Essa microrregião contribui com 1,94% do PIB estadual, sendo que na composição do PIB por setores destacam-se as atividades de serviços, com

54%, seguido pela agropecuária, com 31%, indústria com 9%, e por último, impostos líquidos de subsídios sobre produtos, com 6%. O PIB per capita da microrregião Central Serrana é de R$ 20.690,46, sendo que o estado do Espírito Santo apresenta um PIB per capita de R$ 27.487,45. Entre os

municípios, destaque para Santa Maria de Jetibá, com R$ 26.239,09, seguido por Itarana (R$ 18.192,73) e Santa Teresa (R$18.035,85), com os maiores PIBs relativos, nesta ordem. O menor PIB per capita da região é o do município de Santa Leopoldina, com R$ 15.562,70.

A receita líquida da microrregião Central Serrana é de R$ 2.592,01, sendo que a do Espírito Santo é de R$ 2.524,19. Considerando o contexto dos municípios que compõem a microrregião, a maior receita líquida per capita é a do município de Santa Teresa, com R$ 2.688,56, seguido pelos municípios de Santa Maria de Jetibá (R$ 2.593,14) e Itarana (R$ 2.586,85). A mais baixa receita líquida per capita da região é a do município de Santa Leopoldina, com R$ 2.467,40, assim como o município tem o menor PIB per capita da microrregião, conforme citado acima. 1 O Índice Firjan de Emprego e Renda apresenta para os municípios da microrregião Central Serrana índices classificados de baixo (de 0 a 0,4) a regular desenvolvimento (de 0,4 a 0,6), com valores variando entre 0,357 a 0,500. O maior Índice Firjan de Emprego e Renda é o do município de Santa Teresa, com 0,500, e o menor índice é o do município de Itaguaçu, com 0,357.

O Índice Firjan de Saúde na maioria dos municípios que compõe a microrregião Central Serrana é considerado de alto desenvolvimento (de 0,8 a 1), com índices variando entre 0,831 e 0,926, com exceção de Itarana, que apresenta um índice moderado (0,653). Os municípios que apresentam os maiores índices são: Santa Leopoldina (0,926), Santa Maria de Jetibá (0,907) e Itaguaçu (0,906). Em relação ao Índice Firjan de Educação, os municípios que compõem a microrregião apresentam índices que variam entre 0,824 a 0,886, o que indica um alto desenvolvimento na Educação. Os municípios de Itaguaçu e Santa Teresa apresentam os índices mais elevados da região, com 0,886 e 0,862 respectivamente, sendo que o município de Santa Leopoldina é o que apresenta o menor índice, 0,824, ainda assim considerado de alto desenvolvimento.

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) mensura o desenvolvimento humano com base em três dimensões – longevidade, escolaridade e renda. O IDHM do Espírito Santo é de 0,740, considerado de alto desenvolvimento humano, porém, a microrregião Central Serrana

apresenta índices que revelam um IDHM de médio a alto desenvolvimento. Os municípios de Santa Teresa e Itaguaçu apresentam um IDHM alto, de 0,714 e 0,702, respectivamente. O município de Santa Leopoldina tem o menor IDHM da microrregião, de 0,626. 3 O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) é mensurado com base em três dimensões: Infraestrutura Urbana, Capital Humano, Renda e Trabalho. O indicador auxilia no enfrentamento das

desigualdades e oportunidades. O Espírito Santo apresenta um IVS baixo, de 0,274, o que significa dizer que o estado apresenta baixa vulnerabilidade.

Os índices do IVS relativos aos municípios que compõem a microrregião Central Serrana são diversificados quanto à classificação, variando entre muito baixa, baixa e média vulnerabilidade. O IVS mais baixo, ou seja, o de menor vulnerabilidade, refere-se ao município de Santa Teresa (0,191), e o IVS mais alto é do município de Santa Leopoldina (0,320).

Quanto ao atendimento dos serviços de saneamento na microrregião, foram considerados três serviços básicos: abastecimento de água por rede pública, coleta de lixo e coleta de esgoto. Os serviços básicos não estão universalizados na microrregião e apresentam percentuais de atendimento

baixos: abastecimento de água por rede pública, com 41%; coleta de lixo, com 61%, e, por fim, a coleta de esgoto, com apenas 28% da população regional atendida. Em relação aos serviços de saneamento nos municípios, observa-se que Itaguaçu apresenta a maior cobertura da microrregião relativo ao abastecimento de água por rede pública, com 58,93%. O município de Santa Teresa apresenta a maior cobertura em dois serviços: coleta de lixo, com 72,90%, e coleta de esgoto, com 46,27%. O município de Santa Leopoldina é o que apresenta os menores percentuais de cobertura da microrregião nos três serviços: abastecimento de água por rede pública, com 21,10%; coleta de lixo, com 37,01%; e coleta de esgoto, com apenas 6,26%.