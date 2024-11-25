As mulheres que marcam o ES: Rosa Helena Schorling Albuquerque

Crédito: Arquivo Pessoal/Gildo Loyola

Nesta edição de “Espírito Santo: Que História É Essa?”, o comentarista Rafael Simões finaliza a série especial sobre mulheres que marcaram a história do Espírito Santo apresentando o legado de Rosa Helena Schorling Albuquerque. Além de professora, enfermeira e pianista, Rosa Helena foi a primeira paraquedista feminina do Brasil. Ouça a conversa completa!

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Nasceu em 5 de julho de 1919 no distrito de São Paulo de Biriricas, Viana, filha do alemão João Ricardo Hermann Schorling e da austríaca Rosa Wlasak Schorling. Antes de completar um ano de idade, sua família mudou-se para a sede de Domingos Martins, onde reside até os dias de hoje.Em 8 de novembro de 1940, aos 21 anos, realizava seu primeiro salto de paraquedas, salto esse que a deu o título de primeira paraquedista feminina doBrasil. Além de paraquedista, Rosita foi enfermeira, professora e pianista.

Em 1932. aos 12 anos de idade adquiriu sua carteira de motorista profissional, o que a rendeu o título de primeira mulher habilitada do país. Rosa também erapiloto de avião, aos 19 anos, em 1938, ela aprendeu a pilotar. Foi a primeira piloto do Espírito Santo e oitava do Brasil. Era ainda membro efetivo doInstituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo.

Segundo Rosita, como gostava de ser chamada, “Todo mundo fala sobre isso, de pilotar. Não vejo nada de diferente. Pilotar avião é como dirigir um automóvel ou uma motocicleta”. Ela lembrava com saudade o período em que conviveu ao lado do presidente Getúlio Vargas, e outras autoridades. “Foi uma época muito boa. Getúlio Vargas todos os sábados dispensava a sua guarda e ia para o Aeroclube. Ali nós tomávamos nosso uísque, comíamos nosso churrasco. Ele era um companheiro como outro qualquer. Os brigadeiros, os generais, os coronéis, a mesma coisa. Com o Jango foi a mesma coisa. Eu já fui tema de uma reportagem com o título: "A paraquedista que deslumbrou os presidentes”.

Rosa Schorling morreu em 11 de dezembro de 2017, aos 98 anos, no Hospital Santa Mônica, em Vila Velha. Ficou internada a 27 dias após escorregar e quebrar o fêmur.

Em 13 de julho de 2018 foi lançado, no Aeroporto de Vitória, a biografia “Rosa Helena Schorling – Além da Folha de Vento”. Escrita pelo jornalista Fabrício Fernandes e publicado pela Editora da Universidade Federal do Espírito Santo (Edufes), a obra, com 156 páginas. A nova avenida que dá acesso ao aeroporto foi batizada pelo município de Vitória com o nome de Rosa Helena Schorling Albuquerque.

O livro conta muitas passagens da vida da pioneira, como o início da paixão pela aviação na época em que estudava em Vitória, ainda criança. Após se formar, ela foi para o Rio de Janeiro, onde morou por 18 anos. Lá estudou aviação e em 1940 realizou seu sonho de saltar de paraquedas, tornando-se a primeira aviadora capixaba e a oitava do país.

No livro, Fabrício Fernandes narra a vida de Rosa Helena por meio de entrevistas e jornais da época, contextualizando com fatos históricos ocorridos nas cidades por onde ela passou. “No ar, eu me sinto livre como não me sinto em nenhum outro lugar”, dizia Rosa Helena Schorling. Os relatos começam, inclusive, na Alemanha, onde o pai da idosa também se apaixonou pelas alturas.

Dona Rosita guardava na lembrança e nos recortes de jornais o orgulho de seu maior feito: ser a primeira mulher a saltar de paraquedas no Brasil.

Ela conversou com a TV Gazeta em 2012 e contou como foi o feito: "No meu primeiro salto de paraquedas, o piloto que me levou disse para eu saltar de olhos fechados, cabeça para baixo e contar de um até dez. Se eu fiz isso, não sei, só sei que eu me joguei de lá de cima, de uma altura de mil metros, e caí em uma praia do Rio de Janeiro", disse.

No livro "Rosa Helena Schorling, além da folha de vento", o jornalista Fabrício Fernandes fez uma homenagem à Rosita com a publicação do livro-reportagem que conta fatos e feitos da história da capixaba.

E o currículo aventureiro de dona Rosita, que não gostava de ser tratada por senhora, consta que em 1938, aos 19 anos, ela aprendeu a pilotar aviões. Aos 12, dirigia carros. "Para mim, pilotar é como dirigir um automóvel ou uma motocicleta", explicou, na ocasião.

Rosita, como era conhecida, era uma mulher à frente do tempo. Filha de um alemão de pensamento moderno e uma poetiza austríaca, ela cresceu em Domingos Martins, na região Serrana do Estado. Apesar do preconceito dos mais conservadores, contou com o incentivo dos pais para desempenhar qualquer tipo de função.

Aos 12 anos já dirigia carros e tinha carteira de motorista nacional. Aos 19, foi para o Rio de Janeiro aprender a pilotar avião. Dois anos depois, entrava para história do país ao se tornar a primeira mulher a saltar de paraquedas no Brasil, em 1940.

O salto concretizou o sonho da capixaba em conquistar o espaço aéreo, em uma época em que as atividades eram dominadas por homens. A conquista de Rosa abriu caminho para outras mulheres da época se aventurarem no paraquedismo brasileiro.

Rosa foi enfermeira, professora e pianista, mas o que amava mesmo era voar. A paixão pelas alturas foi herdada do pai, que foi mestre de balões na Alemanha. Ele, inclusive, foi um dos maiores incentivadores dos sonhos da filha.

"Ela contava que sempre teve apoio do pai, que ele nunca impediu que ela fizesse algo pelo fato de ser mulher. Assim como ela, ele também era a frente do tempo", declara Giliard Freitas, filho dos ex-cuidadores de Rosita.

Apesar do apoio dos pais, Rosa enfrentou preconceitos da sociedade conversadora por ser mulher e se aventurar na aviação. Por causa disso, ela chegou até a terminar um noivado. "Ele chegou para mim e disse assim: 'Nós não estamos com o casamento marcado? Você escolhe eu ou o avião?' Eu falei: o avião", lembrou a aviadora durante uma entrevista à TV Gazeta, em 2016.