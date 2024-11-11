As mulheres que marcam a história do ES: o legado de Luíza Grimaldi

Luiza Grimaldi, esposa de Vasco Fernandes Coutinho Crédito: Carlos Alberto Silva

Nesta edição do "Espirito Santo: Que História É Essa?", o destaque, com o comentarista Rafael Simões, é a história de Luiza Grimaldi. Ela foi nora de Vasco Fernandes Coutinho, casada com Vasco Fernandes Coutinho Filho, bastardo do donatário. Nasceu em Nice, hoje França, quando a área era de domínio italiano. O pai era fidalgo e foi capitão de uma cidadela na África. Em 1589, com a morte do donatário Vasco Fernandes Coutinho Filho, sucedeu-lhe no Governo da Capitania, por ser sua viúva. O casal não tinha filhos para seguir a linha de sucessão. Dessa maneira, uma mulher herdou o posto e nomeou seu adjunto o capitão Miguel Azeredo.

Luísa Grinalda assumiu a Capitania em 1589 e governou durante quatro anos, até 1593, quando perdeu o cargo em uma disputa judicial, para o parente mais próximo de Vasco Fernandes Coutinho Filho. Ele havia requerido e mais tarde ganhou a questão de adjudicação de direito de senhorio da Capitania do Espírito Santo. Esse pretendente ao cargo de capitão-mor era Francisco de Aguiar Coutinho. Sua alegação era de que uma mulher não podia ter assumido o lugar do marido falecido, pois era vedado pela legislação. No entanto, a Coroa podia nomear um capitão-mor. Aliás, era o que acontecia quando um donatário, por qualquer razão, não assumia as suas funções.

Francisco de Aguiar Coutinho teve seu direito à sucessão reconhecido e Luísa Grinalda entregou o governo ao seu adjunto, Miguel de Azeredo, em 1593. Viajou para Portugal e recolheu-se ao Convento de Nossa Senhora do Paraíso, em Évora (Alentejo, Centro-Sul, cidade medieval, patrimônio histórico da humanidade).



Segundo documentação histórica, ela ainda vivia no ano de 1626, quando prestou depoimento no processo de beatificação do Padre José de Anchieta. O vencedor da disputa, Francisco de Aguiar Coutinho, só assumiria a direção da Capitania do Espírito Santo depois de 1605. O capitão Miguel Azeredo permaneceu à frente do Governo de 1593 a 1605.

O acontecimento de maior relevância no governo de Luísa Grinalda foi o ataque de Thomas Cavendish, pirata inglês, à Baía de Vitória, em 1592, além de ter doado a área do Convento da Penha. O governo providenciou a colaboração dos índios goitacazes, acampados nas proximidades de Vila Velha. O cacique Jupi-açu atendeu ao chamado e lutou contra os invasores, com aproximadamente duzentos homens, entre índios e colonos. Construíram apressadamente dois fortins de taipa no morro em que noventa anos mais tarde ergueriam o Forte de São João.

Cavendish foi derrotado e voltou às embarcações. Perdeu cerca de oitenta homens durante a luta. Maria Stella de Novais, em minuciosa e paciente pesquisa, publicou a biografia e genealogia da célebre "capitoa" do Espírito Santo. Dissipou-se a dúvida. D. Luísa pertencia à velha nobreza da Casa Grimaldi, cuja genealogia chego ao Palácio do Rei Childeberto II, no ano de 714. A época de 1500, era uma das famílias mais nobres de Gênova. Um ramo ascendeu ao treino de Mônaco.



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