As mulheres que marcam a história do ES: Emiliana Emery e o pioneirismo do voto feminino

Emiliana Emery: primeira mulher capixaba a conquistar o direito ao voto Crédito: Reprodução/Youtube

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História É Essa?", o destaque é a história de Emiliana Emery Viana (1874-1957). Viúva aos 20 anos, teve que batalhar por seu sustento e de sua família, superando todos os obstáculos, até se tornar uma próspera empresária. Despertando para o fato de que a situação de inferioridade da mulher deveria ser mudada, pediu sua inscrição na lista de eleitores, tornando-se a primeira eleitora capixaba, passando também a integrar a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Foi na pequena cidade de Guaçuí, ainda distrito de Alegre, no Sul do Espírito Santo, que a luta pela emancipação feminina encontrou sua maior representante no Estado.

Aos 55 anos, a empresária Emiliana Emery Viana conquistava na Justiça o direito ao voto. Em uma sentença histórica, ela se tornava a primeira mulher capixaba a obter um título de eleitor, em 1929. A história de Emiliana foi noticiada nos jornais de todo país. Ela era a terceira brasileira a obter o direito de votar. Na verdade, quinze mulheres haviam votado no Rio Grande do Norte, nas eleições de 1928, mas todos os seus votos foram anulados. Na prática ela foi a primeira a votar e ter seu voto contado. Naquela época, a Constituição não proibia mulheres de irem às urnas, mas também não assegurava a elas este direito. Para se tornar eleitor, era preciso que os cidadãos solicitassem o alistamento eleitoral na Justiça. E foi isso que Emiliana fez.

O direito de a mulher votar nas eleições no Brasil foi obtido somente três anos após a conquista da capixaba Emiliana Emery, por meio do Código Eleitoral Provisório, data lembrada nesta quarta-feira (24) como o Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil. Mesmo assim, a conquista não foi completa. O Código permitia apenas que mulheres casadas – com autorização do marido –, viúvas e solteiras com renda própria pudessem votar. A redação do decreto considerou eleitor "o cidadão maior de 21 anos sem distinção de sexo".

De acordo com Luciana de Oliveira Ramos, professora de pós-graduação e pesquisadora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, o argumento contra o voto de mulheres era de que as casadas não expressariam uma voz diferente da de seus maridos, o que geraria uma duplicação de votos. As restrições ao pleno exercício do voto feminino só foram eliminadas no Código Eleitoral de 1934, mas garantindo-o somente para aquelas que tinham atividade remunerada, sem ser obrigatório, como era o masculino. O voto feminino, sem restrições, só passou a ser obrigatório em 1946.

Mas a busca da jovem guaçuiense pela igualdade de gênero começou muito antes da conquista do voto. De família tradicional, Emiliana nasceu em 1874, durante o Império brasileiro; um período marcado pela submissão e opressão feminina. Assim como a maioria das mulheres da época, as quais cabia apenas o papel de boa esposa e mãe, Emiliana casou-se nova, aos 13 anos e teve sete filhos. Aos 20, porém, ficou viúva, e para sustentar a família, começou a trabalhar fora.

Durante a construção da Ferrovia Leopoldina, a jovem percebeu a necessidade atender aos trabalhadores do local. Montou então uma padaria e passou a vender pães na cidade, sendo pioneira no empreendedorismo feminino no município. Anos depois, Emiliana se tornou empresária ao abrir um hotel. O local foi palco de discussões políticas da época.

“Ela conta que foi um escândalo, porque mulher nenhuma colocava a mão em homem. Mas ela não ligava para críticas. Era independente, defendia o direito da mulher de trabalhar fora, achava que elas tinham que ir à luta, estudar, ocupar espaços”. Lúcia Emery Cade, Neta de Emiliana.

"Ela nunca aceitou ter mais obrigações do que direitos. Por isso, o fato de não poder votar a incomodava. Falava que só seria uma cidadã completa com o título de eleitor na mão", lembra Lucia Emery, neta de Emiliana.

A jovem guaçuiense sempre teve gosto por política. Filha de chefe político e irmã de Geraldo Viana, que posteriormente se tornou deputado, Emiliana era contra regimes ditatoriais. Em entrevistas, costumava frisar a importância do Estado democrático. "Eu gosto de eleições, elas me dão uma sensação fora do comum. E quanto mais luta, melhor", disse ao Jornal O Cruzeiro, em 1950.

Foi no hotel de Dona Emiliana onde aconteceram reuniões políticas importantes da cidade. O local era frequentado por homens poderosos, entre eles, Nestor Gomes, presidente de Estado do Espírito Santo - cargo que existia na época. Segundo Moulin, ele gostava de ouvir a opinião firme da guaçuiense.

Na época, Emiliana liderava um movimento de emancipação de Guaçuí, então distrito de Veado, e pertencente a Alegre. Para isso, viajou à capital para encontros políticos, com demandas de sua terra.

“Ela foi mãe da independência de Guaçuí. Participou ativamente do processo, promoveu debates, encaminhou pedidos, fez reuniões”. Luiz Moulin, Historiador

Em um destes encontros, Nestor Gomes garantiu que daria liberdade ao município. E deu. A emancipação veio em 1928, um ano antes de Emiliana conquistar o direito de voto.

Emiliana nunca aceitou ter mais obrigações do que direitos. Por isso, o fato de não poder votar a incomodava. "Ela falava que só seria uma cidadã completa com o título de eleitor na mão", lembra Lucia Emery, neta de Emiliana. O sufrágio (direito de votar) feminino já tinha sido aprovado em outros países, mas no Brasil, o direito ao voto ainda fazia parte das demandas das mulheres. Em 1929, Emiliana se tornou a terceira mulher brasileira e primeira capixaba a conquistar, na Justiça, o título de eleitora.

A conquista deu força aos movimentos feministas da época. Três anos depois, a legislação brasileira passou a assegurar o voto feminino. O Código Eleitoral de 1932, elaborado por Getúlio Vargas, dava o direito de votar a "todos os cidadãos maiores de 21 anos, sem distinção de sexo". Um marco na luta das mulheres, que finalmente se tornavam cidadãs pela lei.

Medalha do Mérito Educação Eleitoral Emiliana Emery:

Em sessão de julgamentos do Pleno, realizada no dia 25 de setembro de 2023, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) aprovou, por unanimidade, a instituição da Medalha do Mérito Educação Eleitoral Emiliana Emery, primeira mulher capixaba a conquistar o direito ao voto em 1929. A indicação da criação da comenda partiu da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal.

A homenagem tem como objetivo promover o reconhecimento de práticas de promoção da cidadania e solidificação da democracia brasileira, enquanto mecanismo capaz de agregar valor às atividades que promove, destacando nomes em âmbito regional que prestaram relevantes serviços à cidadania e ao desenvolvimento do Direito Eleitoral. A outorga da Medalha do Medalha do Mérito Educação Eleitoral Emiliana Emery será concedida pela Direção da Escola Judiciária Eleitoral, após aprovação da Presidência do TRE-ES, sendo a distinção entregue em solenidade especial.

Os primeiros agraciados com a Medalha do Mérito Educação Eleitoral Emiliana Emery foram:

Roberto Maynard Frank - Desembargador Presidente do TRE-BA e COPTREL

Ubiratan Almeida Azevedo - Desembargador do TJES

Luciana Gomes Ferreira de Andrade - Procuradora-Geral de Justiça

Délio José Rocha Sobrinho - Juiz de Direito e juiz auxiliar da Presidência do TRE-ES

Paulo César de Carvalho - Juiz de Direito e juiz auxiliar da Corregedoria e Vice-presidência do TRE-ES

Heloisa Cariello - Juíza de Direito

Julio Cesar de Castilhos Oliveira Costa - Procurador da República

A Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF) foi uma organização fundada em 9 de agosto de 1922 no Rio de Janeiro em prol dos direitos civis e políticos das mulheres, principalmente, por iniciativa da líder feminista brasileira Bertha Lutz. A FBPF é herdeira da Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, fundada em 1919 e dissolvida em 1922 após a participação de Lutz na Conferência Pan-Americana de Mulheres, a qual instituiu a Liga Brasileira para o Progresso da Mulher como uma filial da Associação Pan-Americana de Mulheres. Em 1924, a organização é renomeada para Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Durante seus anos de maior atuação, o movimentou liderou conquistas como a criação da União Universitária Feminina, o ingresso de meninas no Colégio Pedro II, o voto feminino e leis de proteção à mulher e à criança. Foi extinta em 1986.

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