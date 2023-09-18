As marcas e desafios do governo de Eurico Rezende no ES

Espírito Santo: Que História é Essa? Crédito: Divulgação

O governo de Eurico Vieira de Rezende é o tema em destaque nesta edição do "Espírito Santo: Que História é Essa?", com o comentarista Rafael Simões. Formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Eurico Rezende começou sua militância política atuando como redator do jornal oposicionista A Democracia, editado por estudantes, em Vitória. Protestou através de um telegrama endereçado ao presidente Getúlio Vargas, contra a implantação do Estado Novo em novembro de 1937. Com a interceptação do telegrama antes que chegasse ao seu destino, foi preso e libertado dois dias depois. Iniciou sua vida política como membro União Democrática Nacional (UDN), que tinha como objetivo, defender as liberdades democráticas e o desenvolvimento econômico autônomo do Brasil. Participou das articulações que resultaram no movimento político-militar de 31 de março de 1964, que depôs o presidente João Goulart (1961-1964).

Em sua vida profissional e política, ocupou diversos cargos e funções, visto que além de advogado, Eurico Rezende foi jornalista e professor. Foi superintendente do jornal A Tribuna, redator-chefe de A Gazeta e trabalhou no Diário de Vitória, todos na capital capixaba. Fundador da Universidade do Distrito Federal, em Brasília, da Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia, em Vitória, e da Universidade do Vale do Rio Doce, em Colatina (ES), foi professor de direito penal na Universidade do Distrito Federal e diretor da Faculdade de Administração de Empresas dessa instituição. Trabalhou ainda como professor e secretário no Ginásio Calçado, em Calçado (ES), deu aulas no Ginásio Conde de Linhares, em Colatina, e foi inspetor federal do ensino secundário.

Com a extinção dos partidos políticos pelo Ato Institucional nº. 2 (27/10/1965) e a posterior instauração do bipartidarismo, filiou-se à Aliança Renovadora Nacional (Arena), governista. Foi deputado estadual (1951 – 1959), deputado federal e senador (1963 – 1970 e 1971 – 1979), representando o Espírito Santo. Quando senador foi líder do governo no Senado. Eleito de forma indireta, Eurico Vieira de Rezende governou o estado do Espírito Santo de 1979-1983. Eleito pela Assembleia Legislativa no dia 1 de setembro de 1978, tomando posse no cargo em 15 março de 1979 e cumprindo o seu mandato até o final em 15 de março de 1983.

Seu governo foi marcado pelo agravamento da situação socioeconômica do Brasil, os anos de 1979 a 1982 são chamados do período da estagflação (recessão com aumento da inflação), isso complicou muito a situação das finanças públicas. O processo de urbanização – êxodo rural dificultava a vida nas cidades, especialmente na Grande Vitória, um caso muito conhecido é o surgimento do bairro de São Pedro, que começa no lugar onde se localizava num lixão, que foi apresentado ao Espírito Santo, no início de 1983, no documentário Lugar de toda pobreza, dirigido pelo jornalista Amylton de Almeida, e exibido na TV Gazeta.

Além disso, os atrasos nos pagamentos dos salários do funcionalismo público estadual, a perda de apoio do regime autoritário e a grande enchente que assolou o Espírito Santo em 1979, com uma demora e incompetência enorme no apoio governamental para ajudar as vítimas da tragédia. Tudo isso, marcou forte e negativamente o período de governo de Eurico Rezende. Do ponto de vista das realizações governamentais podemos destacar que a grande atividade do governo de Eurico Rezende se deu na construção de rodovias ligando o interior dos municípios capixabas às suas sedes e as rodovias federais, facilitando o escoamento da produção agropecuária, especialmente do café.

Publicou “Abutres da habitação”; “A revolução e o Brasil”; “A revolução e o ensino”; “A revolução em debate - temas e teimas”; “O Vereador, esse injustiçado”; “Espírito Santo e a Constituição”; “O BID e o Brasil”; “O professor de direito e Debate nacional”. Retorna politicamente em 1994, onde disputou uma vaga para o senado federal pela legenda do Partido Progressista Reformador (PPR), entretanto, não foi eleito. Eurico Vieira de Rezende foi o último governador do Regime Militar no Espírito Santo. Nasceu em 22 de agosto de 1918 e faleceu em 14 de abril de 1997.