As marcas do governo de Francisco Lacerda de Aguiar no ES

Governador do ES, Francisco "Chiquinho" Lacerda de Aguiar, em seu retrato oficial Crédito: Wikipédia

Nesta edição do "Espírito Santo: Que História é Essa?", o assunto em destaque é o governo de Francisco Lacerda de Aguiar no Estado. Francisco Lacerda de Aguiar nasceu em São José do Calçado, em 3 de outubro de 1903 e faleceu em 27 de abril de 1983, no Rio de Janeiro. Estudou no Colégio Carangolense, em Carangola, transferindo-se em 1915 para o Colégio Alfredo Gomes, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal. De 1917 a 1920 cursou o Colégio Militar de Barbacena e, em 1921, o Colégio Paula Freitas. Ingressou no ano seguinte na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, formando-se engenheiro eletricista em 1925.

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Em 1926, passou a lecionar matemática no Ginásio Barão de Macaúbas, em Guaçuí, cidade onde se radicou e iniciou sua carreira política. Em 1935, fundou o Rotary Club local e foi nomeado avaliador do Banco do Brasil. No ano seguinte, elegeu-se vereador, exercendo o mandato até a decretação do Estado (10/11/1937), que suprimiu os órgãos legislativos do país.

Trabalhou no Banco do Brasil até 1940. Foi nomeado prefeito de Guaçuí em 1944, filiando-se em 1945 ao Partido Social Democrático (PSD). Em 1946 voltou ao executivo municipal pelo voto popular, onde permaneceu até 1950. Foi também deputado federal pelo Espírito Santo e depois governador do estado por dois mandatos não consecutivos (de 10 de outubro de 1952 a 31 de janeiro de 1955 e de 31 de janeiro de 1963 a 5 de abril de 1966).

Era casado com Zélia Viana de Aguiar, filha de Geraldo Viana, deputado federal pelo Espírito Santo de 1920 a 1930 e revolucionário de 1930. Teve dois filhos. "Chiquinho", como popularmente conhecido, pertenceu ao PSD até momentos antes do pleito de 1954, partido que abandonaria para se candidatar ao Governo do Estado pela Coligação Democrática (PR, PSP, UDN, PDC, PRP, PRT), quando se consagrou, pela primeira vez, vitorioso. Lacerda de Aguiar era fazendeiro de Guaçuí, sul do Estado, e iniciara sua carreira política em meados da década de 1920.

Antes da campanha para Governador em 1954, Lacerda de Aguiar era praticamente desconhecido no Estado. Isso porque todas as suas atividades políticas, econômicas e sociais eram realizadas na região sul do Espírito Santo e no Estado do Rio de Janeiro. Aliás, antes de eleito, em 1954, não conhecia a região norte capixaba e havia estado apenas umas quatro vezes na Capital.

A transformação de um desconhecido fazendeiro de Guaçuí, sul do Estado, de formação extremamente conservadora e oriundo da região mais elitista do Espírito Santo, em um fenômeno eleitoral e de massas deveu-se à utilização de sofisticadas e inovadoras técnicas de comunicação, as quais são creditadas a um indivíduo que é visto como o primeiro a desempenhar a função, em terras capixabas, daquilo que, muito tempo depois, deu-se o nome de marqueteiro político. Trata-se de Joaquim Leite de Almeida, também conhecido como Kinkas, um capitão do Exército que coordenou a campanha de Chiquinho.

Chiquinho governou o Estado entre os anos de 1955 e 1958. Apesar de sua gestão não ter sido bem avaliada, voltou a se candidatar em 1962 contra o próprio Jones dos Santos Neves. Em virtude de sua grande popularidade e da retomada da mesma postura da campanha de 1954, de aproximação das massas e uso dos meios de comunicação, voltou a vencer.

O pleito de 1954 seria vencido por Lacerda de Aguiar, cujo governo orientar-se-ia para o atendimento às populações rurais. O governo de Aguiar, apesar da orientação ruralista que o aproximava do governo de Lindemberg, não iria voltar-se para a manutenção do equilíbrio orçamentário, tampouco para a criação de infraestrutura rodoviária, geração de energia e construção de escolas rurais, como o fizera Lindemberg. Suas diretrizes governamentais se pautariam pela melhoria das técnicas agrícolas, com o fornecimento de máquinas, equipamentos e implementos, estímulo à agroindústria de laticínios e ocupação territorial do estado, por meio do melhoramento do acesso à região noroeste.

A administração Lacerda de Aguiar sofreu com as limitações provenientes da escassez de recursos financeiros originadas, dentre outros fatores, pela crise com que se deparava a economia cafeeira. Além disso, verificou-se um distanciamento das relações entre o governo do estado e o governo federal. As diretrizes industrializantes da política econômica de Juscelino Kubitschek, empossado na presidência da República em 1956, distinguiam-se bastante da orientação agrícola de Lacerda de Aguiar.