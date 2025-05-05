As histórias de Conceição da Barra, Jaguaré, Pedro Canário e São Mateus!

"Espírito Santo: Que História É Essa?" Crédito: A Gazeta

Seguindo pelas diferentes cidades que formam o Espírito Santo, o destaque desta vez é a microrregião Nordeste, com os municípios de Conceição da Barra, Jaguaré, Pedro Canário e São Mateus. Vamos às histórias:

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Conceição da Barra:

Conceição da Barra é um dos mais antigos municípios do estado do Espírito Santo. E nasceu em razão de um porto determinante geograficamente para a fundação da cidade. Sua fundação data de 1554, quando os portugueses organizaram expedições para afastarem os indígenas das circunvizinhanças de Vila Velha, local onde se estabelecera, o donatário Vasco Fernandes Coutinho. Vindos do mar, os portugueses aportaram ao norte da foz de um grande rio, chamado pelos povos originários de Kiri-Kerê. Receosos do ataque dos indígenas os europeus permaneceram no litoral.

Esses indígenas chamavam os brancos de moab, que significa homem de calça. Devido a situação geográfica o novo núcleo foi denominado Barra. A povoação logo prosperou devido ao intenso tráfego de navios, procedentes da Bahia e de Pernambuco, que nela aportavam, escoando nele produtos e mão de obra escravizada.

Em meados de setembro de 1596, a povoação de Barra recebeu a visita do hoje Santo Pe. José de Anchieta. Anchieta visitou também a povoação no Vale do Cricaré, no dia 21 de setembro do mesmo ano e como era costume denominar as terras e os acidentes geográficos com o nome do Santo do dia, Anchieta trocou o nome do rio para São Mateus e deu a povoação o mesmo nome. E com essa troca de nomes, o núcleo populacional da margem esquerda, passou a se chamar-se Barra de São Mateus.

A povoação da Barra de São Mateus muito contribuiu para o desenvolvimento da Capitania do Espírito Santo. Segundo o poema do Pe. José de Anchieta, onde descreve a Batalha do Cricaré, foi nas águas do rio que banha o município, que Fernão de Sá, filho de Men de Sá, ferido perdeu a vida, quando lutava pela expulsão dos franceses.

O porto marítimo de Barra de São Mateus (atual município de Conceição da Barra), juntamente com o porto de Vila de São Mateus (atual município de São Mateus), eram juntos uma espécie de complexo portuário, sendo o de Vila de São Mateus um anexo fluvial ao porto marítimo de Barra de São Mateus. O Porto da Barra servia de ancoradouro para embarcações de grande porte, que transitavam a costa brasileira. Essa relação portuária entre São Mateus e Conceição da Barra, aliada a vocação agrícola voltada para a produção de farinha de mandioca foi o vetor do desenvolvimento regional ao longo do século XIX.

Em ato datado de 11 de agosto de 1831, Barra de São Mateus foi instituída paróquia, sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição, cuja imagem era venerada numa rústica capelinha erguida nos primórdios da colonização, onde se encontra até os dias de hoje. Foi elevada à categoria de Vila por resolução do Conselho do Governo datado de 2 de Abril de 1833.

Por decreto provincial nº 4, de 04/07/1861, é criado o distrito de Itaúnas e anexado a Barra de São Mateus. Pelo Decreto nº 28, de 19 de setembro de 1891, recebeu o foro de cidade. A solenidade da instalação da cidade deu-se a 6 de outubro do mesmo ano, ficando estabelecido por lei, este dia, para se comemorar o Dia do Município. A cidade recebeu a denominação de Conceição da Barra, sendo o primeiro nome uma homenagem a padroeira e o segundo, lembrando o primeiro nome que os portugueses deram a povoação. Nesta época, Conceição da Barra possuía um território de aproximadamente 2.303,243 km².

A dia 10 de junho de 1892, foi criada a comarca do novo município, mais tarde suprimida em face do disposto na Lei Estadual n.º 438 de 25 de setembro de 1900 e restabelecida pela Lei Estadual n.º 463 de 30 de janeiro de 1951. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de dois distritos: Sede e Itaúnas. No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 2 distritos: Conceição da Barra e Itaúnas. Pela lei estadual nº 265, de 22/10/1949, é criado o distrito de Taquaras com território desmembrado da sede, subordinado ao município de Conceição da Barra. Assim permanecendo em divisão territorial até data de 30/12/1955, quando foi criado o distrito de Barrinha, permanecendo assim até 01/07/1960.

Em 29 de dezembro de 1953, por Lei Estadual nº 779 é emancipado de Conceição da Barra o povoado de Mucuri, tornando-se hoje o município de Mucurici.

Pela lei estadual nº 1931, de 07/01/1964, é criado o distrito de Vinhático e anexado ao município de Conceição da Barra. Neste mesmo ano, em 22/04 e por Lei Estadual, é emancipado o Distrito de Barrinha, tornando-se hoje o município de Pinheiros. Em divisão territorial datada de 01/01/1979, o município é constituído de quatro distritos: Sede, Itaúnas, Taquaras e Vinhático.

Pela lei estadual nº 3383, de 27/11/1980, o distrito de Taquaras passou a denominar-se Pedro Canário. Pela lei estadual nº 3623, de 23/12/1983, desmembra do município de Conceição da Barra, o distrito de Pedro Canário. Elevado à categoria de município. Em divisão territorial datada de 18/08/1988, o município é constituído de dois distritos: Conceição da Barra e Itaúnas. Pela lei estadual nº 4075, de 11/05/1988, é criado o distrito de Braço do Rio e anexado ao município de Conceição da Barra. Em 2011, o Executivo propôs e a Câmara Municipal aprovou a criação do Distrito do Cricaré, integrado pelas comunidades ribeirinhas de ambas as margens do Rio Cricaré, pela Lei nº 2.586 de 05 de agosto. Assim, o município é constituído hoje de 4 distritos: Sede, Itaúnas, Braço do Rio e Cricaré. Passando a ter um território de 1.184,944 km².

Jaguaré:

Até o início do século XX, o norte do estado do Espírito Santo era habitado pelo povo indígena Aimorés. Após os indígenas serem vencidos, uma caravana de agricultores procedentes de Jaciguá se fixou na Ponte do Rio Barra Seca em junho de 1946. A povoação por eles fundada ganhou o nome de Lagoa de Jaguaré ("jaguaré" era o nome de uma espécie de capim que abundava na região). Com o tempo, a lagoa foi desaparecendo, e o povoado passou a ser chamado simplesmente de Jaguaré. Em 1981, a região se separou do município de São Mateus e passou a constituir o município de Jaguaré, que era formado por dois distritos? Jaguaré e Barra Seca. Em 1992, foi agregado um terceiro distrito para o município? o de Nossa Senhora de Fátima.

Pedro Canário:

A princípio, a pequena localidade de Morro Dantas, posteriormente conhecida como Morro da Escola, ficava praticamente isolada, sendo ligada apenas por uma trilha ao Rio Itaúnas. Daí, por via fluvial se estabelecia a conexão ao Povoado de Pai João, no município de Conceição da Barra. No ano de 1942, chega à região a senhora Júlia Bonelar Dutra e instala uma pequena pensão e um comércio de cereais. Ainda neste ano, vindo de São Mateus, chega o senhor Pedro Canário Ribeiro, baiano, para administrar as terras herdadas pela família.

Em 1943, com a vinda da Cia. Industrial de Madeira teve início à fase de extração. Abriu-se uma estrada ligando a localidade de Império (onde hoje é o município de Pedro Canário) ao Rio Itaúnas. A madeira seguia pelo rio até o povoado de Pai João e daí, por via férrea, até a serraria da companhia em Conceição da Barra.

Em 1944 foi construída a estrada unindo Morro Dantas a Nanuque, passando pela Vila de Taquaras, então sede do distrito. Esta via trouxe maior movimento ao lugarejo na época e ainda hoje, conserva o traçado original.

Em 1948, outra estrada é aberta. Desta feita ligando Braço do Rio Preto a Morro Dantas. Na ocasião também foi construída uma ponte de madeira sobre o Rio Itaúnas. No ano seguinte, 1949, o senhor Pedro Canário Ribeiro abre sua pensão e um pequeno comércio de secos e molhados. O local transformou-se em referencial dos caminhoneiros que se dirigiam a Nanuque ficando conhecido como parada Pedro Canário, de onde se originou o nome do município.

O início dos anos 50 é marcado por violentos processos de expulsão de posseiros da área rural. Como não havia documentação que regularizasse a posse da propriedade, todos que se sentiam agredidos por invasão utilizavam-se de métodos pouco ortodoxos para fazer valer seus direitos.

Em 1951, uma ponte de concreto substitui a antiga ponte de madeira sobre o Rio Itaúnas, a qual era constantemente avariada pelas chuvas e enchentes.

No ano de 1953 instala-se em Pedro Canário a Fazenda Paulista (posteriormente fazenda Klabin) para desenvolvimento de lavoura cafeeira. A nova atividade agrícola atrai farta mão de obra à região, coloca o café como item de destaque na economia local e responsável direto pela ascensão dos povoados em seu entorno.

No mês de julho de 1957, chega ao povoado a empreiteira responsável pela construção do trecho São Mateus-ES - Mucuri-BA, da atual BR 101, concluído em 1962. Este advento foi o grande propulsor do povoado de Pedro Canário. A terra rural é supervalorizada e surgem os primeiros loteamentos urbanos que formaram a sede do município.

Nesta época teve início o programa de Erradicação do café, o que provocou o declínio dos povoadores de Nova Canaã e Água Preta. Já na década de 1970, com o advento da BR 101 e o desvio do tráfego rodoviário para esta via, efetivou-se o esvaziamento da antiga sede do distrito – a Vila de Taquaras. Em contrapartida no povoado de Pedro Canário instalam-se diversos estabelecimentos comerciais, serrarias, agência bancária, hospital. Cresce o conglomerado urbano atraído pela nova função de entreposto comercial do povoado.

Provocando grande influência na economia regional desenvolvem-se as indústrias de farinha e as usinas produtoras de álcool e açúcar. Também por esta ocasião tem início as atividades de silvicultura com plantio de eucalipto para produção de carvão (Acesita) e posteriormente para produção de papel e celulose (Aracruz). Estas atividades provocaram um processo de concentração fundiária em razão das vastas áreas exigidas pela cultura e consequentemente iniciou o êxodo rural dos pequenos proprietários que negociavam suas terras e instalavam-se na sede na expectativa de melhoria de vida.

Como reflexo destes fatores, o distrito de Taquaras passa a ser denominado Pedro Canário pela lei nº 3.383, de 27-11-80, publicada no Diário Oficial em 29-11-80.

Em 23 de dezembro de 1983, Pedro Canário foi emancipado pela Lei nº 3.623 e tornou-se o 58º município do Estado do Espírito Santo. Teve seu primeiro processo eletivo em 16-12-84 e foi definitivamente instalado em 12-01-85. O primeiro prefeito municipal foi Francisco José Prates. Economicamente o município destaca-se na produção agrícola em cultura como mamão, abóbora, mandioca, pimenta do reino, laranja, maracujá entre outras. A pecuária de corte e leite também exercem grande influência.

Pela lei estadual nº 4073, de 11-05-1988, é criado o distrito de Cristal do Norte e anexado ao município de Pedro Canário. A Lei Municipal nº 889/2009 criou a logomarca oficial do município, contendo uma chaminé, representando a usina de álcool e açúcar, um ramo de cana-de-açúcar e outro de mandioca, representando a agricultura, água, representando os recursos naturais, a data de emancipação do município e por fim, o slogan “Aqui Começa o Espírito Santo”.

São Mateus:

São Mateus é o segundo município mais antigo e sétimo mais populoso do Espírito Santo. Os primeiros colonizadores portugueses chegaram a São Mateus por volta de 1544. É uma das cidades mais antigas do país, berço da escravidão e que preserva até hoje comunidades quilombolas. A característica principal da economia de São Mateus é a sua diversificação. A agricultura, pecuária e fruticultura são atividades fortíssimas no Município. Também merece destaque especial o petróleo, explorado desde os anos 60. Além disso, o comércio local é referência no norte do Estado e extremo sul da Bahia.

A vila de São Mateus passou a ser subordinada ao governo do Estado da Bahia e, a partir desse momento, houve um grande crescimento, pois muitas famílias baianas de renome vinham morar na Vila. A Vila de São Mateus virou Município pelo Ato Provincial de 03 de abril de 1848, mas a celebração ocorre no dia 21 de setembro, início da colonização europeia, em 1544. A origem do nome remete à visita do padre José de Anchieta à cidade num dia 21 de setembro, data que é celebrada em homenagem ao Evangelista São Mateus.

Até o final da década de 1940, os meios de transporte de passageiros e mercadoria utilizados para toda a região norte do Espírito Santo eram os animais (cavalos e tropas de muares). Havia também uma ferrovia, e intenso movimento no Porto, com pequenas embarcações. Vendiam-se mercadorias na Vila e Interior, como Barra de São Francisco, Nova Venécia, Boa Esperança, Jaguaré, etc – todas pertenciam ao território de São Mateus. Devido a pouca profundidade e largura do rio em alguns lugares, os navios só podiam entrar ou sair da cidade a cada 15 dias, nas luas cheias e novas, períodos em que as marés são mais altas.

Originalmente, chamava-se Povoado do Cricaré, sendo rebatizado no ano de 1566 pelo padre José de Anchieta para o nome de São Mateus. O município de São Mateus é considerado um dos marcos na colonização do solo do Espírito Santo. É considerado o município com a maior população afrodescendente do estado. Tal fato se dá, pois, até a segunda metade do século XIX, o Porto de São Mateus era uma das principais portas de entrada de africanos escravizados no Brasil. Também há a presença de descendentes de imigrantes italianos, que foram responsáveis pela colonização de parte dos sertões mateenses.

Antes do início da colonização portuguesa a região de São Mateus era habitada por indígenas Aimorés, também conhecidos como Botocudos. Urnas funerárias encontradas na região de Barra Nova, na década de 1960, além de peças de cerâmica encontradas em uma escavação ao lado do Hospital Roberto Silvares, em 1998, são atribuídas a etnia Tupi, da qual os aimorés fazem parte, e são datados como sendo do período que vai do século X até o XVI. As tentativas dos padres jesuítas em tentar catequizar os indígenas foram fracassadas. Afonso Brás, primeiro missionário do Espírito Santo, afirmou, em carta de 1551 as tentativas foram um fracasso.

Em São Mateus, a primeira leva de italianos desembarcou no Porto no ano de 1887, a pedido do Barão de Aymorés, que, precavendo-se da eminente abolição da escravatura, solicita então ao consulado da Itália, imigrantes para trabalharem em sua fazenda, às margens da Cachoeira do Cravo. No ano da elevação, 1764, a categoria de vila, a povoação de São Mateus, que ficava no alto do planalto, já contava com duas ruas ladeando a Igreja Matriz. Delas partiam quatro travessas que iam até o Córrego da Bica, na época chamado de Córrego do Mato. Nessas duas ruas havia poucas casas de alvenaria, onde moravam os mais ricos, geralmente proprietários de terra. Os outros, com menos poder aquisitivo e prestigio político e social, moravam em casas de taipa. Escravizados, serviçais e agregados moravam nas travessas.

Em 3 de abril de 1848, através de decreto do Presidente da Província, Dr. Luiz Pedreira de Couto Ferraz, a Vila Nova do Rio São Mateus foi elevada a cidade, com o mesmo nome que foi dado pelos primeiros colonizadores: São Mateus.

[fontes: sites das prefeituras; Wikipédia]

Informações sobre a Região Nordeste do ES:

A microrregião Nordeste é composta por nove municípios, a saber: Mucurici (5.466), Montanha (19 752), Ponto Belo (6.497), Pedro Canário (22 048), Pinheiros (24 825), Boa Esperança (14 079), Conceição da Barra (28 953), São Mateus (123.750) e Jaguaré (31 232). A região ocupa 17,40% do território estadual e apresenta uma população estimada em 276.602 habitantes (IBGE, 2022), o que representa cerca de 7,3% da população total do estado. A densidade da microrregião é relativamente baixa, com 36,02 hab/km², se comparada à densidade do Espírito Santo, que é de 86,19 hab/km².

O município de São Mateus destaca-se no contexto da microrregião, configurando-se como uma área de influência pelo fornecimento de bens e serviços, especialmente na área da educação, por possuir campus da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES).

O PIB da microrregião corresponde a 3,99% do PIB estadual. Na composição do PIB por setores, destacam- se as atividades de serviços, com 70%, seguido pela agropecuária, com 12%, indústria com 10% e, por último, impostos líquidos de subsídios sobre produtos com 8%. A economia da microrregião Nordeste é fortemente influenciada pela atividade de silvicultura, petróleo e gás, café conilon, pecuária mista, cana-de-açúcar e seu processa- mento (usinas de álcool) e fruticultura diversificada.

O PIB per capita da microrregião Nordeste é de R$ 15.093,67, sendo que o do Espírito Santo é de R$ 27.487,45. No contexto dos municípios, destaca-se o município de Montanha com o maior PIB per capita da microrregião , com R$ 17.598,86, seguido pelos municípios de Jaguaré (R$ 16.786,67) e São Mateus (R$ 15.983,29), nesta ordem. O menor PIB per capita da microrregião é do município de Ponto Belo (R$ 10.517,49).

A receita líquida per capita da microrregião Nordeste é de R$ 2.329,39, sendo que a do Espírito Santo é de R$ 2.524,19. No contexto dos municípios, a maior receita líquida per capita é do município de Mucurici, com R$ 5.170,02, seguido pelos municípios de Montanha (R$ 3.341,96) e Jaguaré (R$ 2.748,68). Mesmo sendo considerado um município de influência regional, o município de São Mateus apresenta a mais baixa receita líquida per capita da região, com R$ 1.918,25.

Os Índices Firjan de Emprego e Renda dos municípios que integram a microrregião Nordeste variam entre 0,562 e 0,316, portanto, valores que representam regular (0,4 a 0,6) e baixo (0 a 0,4) desenvolvimento. O município de Montanha apresenta o maior Índice Firjan de Emprego e Renda, com 0,562, seguido pelos municípios de Pedro Canário e Mucurici, com 0,501 e 0,492, respectivamente. Os menores Índices de Emprego e Renda da microrregião são dos municípios de Boa Esperança e Conceição da Barra, ambos com 0,316.

Os municípios da microrregião Nordeste apresentam Índices Firjan de Saúde com valores entre 0,924 e 0,627, considerados de alto (0,8 a 1) e moderado (0,6 a 0,8) desenvolvimento. O maior Índice Firjan de Saúde é do município de Jaguaré, com 0,924, seguido pelos municípios de Conceição da Barra (0,885) e São Mateus (0,878). O município de Pedro Canário apresenta o menor Índice Firjan de Saúde, com 0,627.

Em relação à Educação, a microrregião está bem posicionada, com todos os municípios apresentando Índices Firjan de Educação considerados de alto desenvolvimento (0,8 a 1), com exceção do município de Pedro Canário, que apresenta um moderado desenvolvimento (0,6 a 0,8) nesta categoria. O maior índice Firjan de Educação é do município de Jaguaré, com 0,877, seguido pelos municípios de Montanha e Boa Esperança, respectivamente com 0,874 e 0,853. O menor Índice Firjan de Educação é do município de Pedro Canário, com 0,785.

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que mensura o desenvolvimento humano com base em três dimensões – longevidade, escolaridade e renda –, apresenta para o Espírito Santo o valor de 0,740, considerado de alto (0,700 e 0,799) desenvolvimento humano. Todos os municípios que compõem a microrregião Nordeste apresentam índices com valores inferiores a 0,700, o que representa um IDHM de médio (0,550 a 0,699) desenvolvimento, com exceção do município de São Mateus, que apresenta um IDHM alto, com 0,735.

O Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) é mensurado com base em três dimensões: Infraestrutura Urbana, Capital Humano, Renda e Trabalho. O indicador auxilia no enfrentamento das desigualdades e oportunidades. O Espírito Santo apresenta um IVS baixo, de 0,274, o que representa baixa vulnerabilidade social (0,200 a 0,300). Os municípios da microrregião que apresentam IVS baixo são: Boa Esperança (0,279), São Mateus (0,282), Jaguaré e Pinheiros (ambos com 0,295). Os municípios de Montanha, Mucurici, Conceição da Barra e Ponto Belo apresentam um IVS de média (0,300 a 0,400) vulnerabilidade social. O município de Pedro Canário apresenta o mais alto IVS da microrregião, com 0,420, ou seja, o mais vulnerável.

Quanto aos serviços de saneamento da região, foram considerados três serviços básicos: abastecimento de água, coleta de lixo e coleta de esgoto. Os serviços básicos não estão universalizados, sendo o abastecimento de água por rede pública com 81% da população regional atendida, 84% por coleta de lixo e 56% por coleta de esgoto.

Em relação aos serviços de saneamento dos municípios, observa-se que o município de Pedro Canário lidera em todos os serviços com a maior cobertura da microrregião: abastecimento de água por rede pública, com 92,5%, coleta de lixo, com 91,7%, e coleta de esgoto, com 82,0%. Quanto aos menores percentuais de atendimento no saneamento, temos o município de Jaguaré, com a menor cobertura nos serviços de saneamento da microrregião: abastecimento de água por rede pública, com 69,9%; coleta de lixo, com 72,4%; e coleta de esgoto com 0,6%.