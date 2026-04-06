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ES: Que História é Essa?

As "engrenagens" do poder e os desafios do orçamento público

Ouça a análise do historiador e comentarista Rafaeln Simões

Publicado em 06 de Abril de 2026 às 11:40

Publicado em 

06 abr 2026 às 11:40
Imagem Edicase Brasil
[Edicase]A autorização legislativa (PL) permite ao Executivo (PE) gastar o orçamento público conforme previsto, representando a vontade popular (Imagem: khairulphoto | Shutterstock) Crédito:
Nesta edição do "Que História É Essa?", especial "Penduricalhos", o comentarista Rafael Simões fala sobre a noção de "sequestro" do orçamento. Vamos entender como grupos organizados dentro do Estado — os chamados "lobbies" de elite — conseguem capturar o dinheiro que deveria ir para a saúde e educação para manter seus próprios bônus. É a democracia que não representa o povo, mas protege o estamento. Hoje, vamos mergulhar nas "engrenagens" da captura do poder e entender por que é tão difícil dizer "não" para quem escreve as próprias "regras". Ouça a conversa completa!
CBN - Que História É Essa - 06-04-26.mp3

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