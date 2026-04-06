As "engrenagens" do poder e os desafios do orçamento público

Nesta edição do "Que História É Essa?", especial "Penduricalhos", o comentarista Rafael Simões fala sobre a noção de "sequestro" do orçamento. Vamos entender como grupos organizados dentro do Estado — os chamados "lobbies" de elite — conseguem capturar o dinheiro que deveria ir para a saúde e educação para manter seus próprios bônus. É a democracia que não representa o povo, mas protege o estamento. Hoje, vamos mergulhar nas "engrenagens" da captura do poder e entender por que é tão difícil dizer "não" para quem escreve as próprias "regras". Ouça a conversa completa!