A vida e as obras de São José de Anchieta

Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta (ES) Crédito: Divulgação

Nesta edição do “Espírito Santo: Que História É Essa?”, com o comentarista Rafael Simões, a parte dois do especial sobre São José de Anchieta, fala sobre as suas obras.

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São José de Anchieta, ou Padre Anchieta, como é mais conhecido, escreveu diversas poesias, cartas, hinos, canções e autos (textos para dramatização). A poesia de José Anchieta é marcada por conceitos morais, espirituais e pedagógicos. Compôs primeiro em sua língua materna, o castelhano, e em latim e posteriormente traduziu para o português e para o tupi.