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ES: Que História é Essa?

A vida e as obras de São José de Anchieta

Ouça a participação do comentarista Rafael Simões

Publicado em 27 de Maio de 2024 às 12:01

Publicado em 

27 mai 2024 às 12:01
Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta (ES)
Santuário Nacional de São José de Anchieta, em Anchieta (ES) Crédito: Divulgação
Nesta edição do “Espírito Santo: Que História É Essa?”, com o comentarista Rafael Simões, a parte dois do especial sobre São José de Anchieta, fala sobre as suas obras.
CBN - ESPÍRITO SANTO - QUE HISTÓRIA É ESSA - 27-05-24.mp3
São José de Anchieta, ou Padre Anchieta, como é mais conhecido, escreveu diversas poesias, cartas, hinos, canções e autos (textos para dramatização). A poesia de José Anchieta é marcada por conceitos morais, espirituais e pedagógicos. Compôs primeiro em sua língua materna, o castelhano, e em latim e posteriormente traduziu para o português e para o tupi.
São José de Anchieta tinha em vista a catequese e escreveu vários tipos de textos com finalidade pedagógica, como poemas, além de cartas que informavam sobre o andamento da catequese no Brasil, sermões e uma gramática da língua tupi.

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