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Espírito Santo: Que História é Essa?

A influência religiosa no Espírito Santo colonial

Espírito Santo: Que História é Essa?

Publicado em 08 de Abril de 2024 às 11:55

Publicado em 

08 abr 2024 às 11:55
Convento da Penha
Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira
Nesta segunda-feira (8), o capixaba celebra o Dia de Nossa Senhora da Penha. E a influência religiosa no Espírito Santo já é do período colonial. Este é o assunto do "Espírito Santo: Que História É Essa?", com o comentarista Rafael Simões. Até meados do século XIX, o Espírito Santo se manteve à margem do desenvolvimento nacional. Seu período colonial foi marcado por dificuldades tanto econômicas quanto demográficas, permanecendo à parte dos principais processos econômicos que se consolidaram em outras regiões do Brasil. A influência dos religiosos foi fundamental para o desenvolvimento do Estado. Ouça a conversa!
ES Que História É essa? - 08-04-24

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