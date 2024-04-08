A influência religiosa no Espírito Santo colonial

Nesta segunda-feira (8), o capixaba celebra o Dia de Nossa Senhora da Penha. E a influência religiosa no Espírito Santo já é do período colonial. Este é o assunto do "Espírito Santo: Que História É Essa?", com o comentarista Rafael Simões. Até meados do século XIX, o Espírito Santo se manteve à margem do desenvolvimento nacional. Seu período colonial foi marcado por dificuldades tanto econômicas quanto demográficas, permanecendo à parte dos principais processos econômicos que se consolidaram em outras regiões do Brasil. A influência dos religiosos foi fundamental para o desenvolvimento do Estado. Ouça a conversa!