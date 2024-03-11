Ponte Florentino Avidos Crédito: Fernando Madeira

Nesta edição do “Espírito Santo: Que História é Essa?”, o comentarista Rafael Simões traz como destaque as histórias do Forte São João e da Ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes).

Your browser does not support the audio element. CBN - ESPÍRITO SANTO: QUE HISTÓRIA É ESSA? - 11-03-24

Forte São João: Por volta de 1592, para se proteger de invasores, especialmente da então temida esquadra do inglês Thomas Cavendish, os habitantes de Vitória construíram dois pequenos fortes, um na base do Morro do Penedo, posteriormente desativado, e outro na área do atual Forte de São João, que era chamado de Morro do Vigia.

Entre 1674 e 1675, o baiano Francisco Gil de Araújo adquiriu a Capitania do Espírito Santo ao seu capitão donatário, Antônio Luís Gonçalves da Câmara Coutinho, por 40 mil cruzados. Durante a sua administração (1678 – 1682), entre as melhorias que promoveu no tocante à defesa, fez reedificar esta fortificação que se encontrava em ruínas.

O vice-rei e capitão-general de mar-e-terra do Estado do Brasil, D. Vasco Fernandes César de Meneses (1720-1735), comissionou o engenheiro Nicolau de Abreu Carvalho para proceder aos reparos necessários às fortificações da baía do Espírito Santo, entre as quais esta.

Atribui-se a este governante, em 1726, a construção da estrutura, que classifica como fortaleza, com planta no formato de um polígono heptagonal. A fortaleza tem planta no formato de um meio hexágono irregular, artilhado com onze peças.

A planta da Fortaleza de São João foi feita em 1801 por Luís dos Santos Vilhena. O general Antônio Eliziário de Miranda e Brito - tenente-general graduado, em 1841, lhe atribuiu dez peças, e o Mapa de Fortificações do Império de 1847 apresenta-o como em mau estado, artilhado com vinte e cinco peças.

Sobre os vestígios deste forte, foi erguida a sede social do Clube Regatas Saldanha da Gama.

Em 1931, o Clube Saldanha da Gama comprou a antiga sede do forte e virou referência em várias modalidades esportivas e realização de eventos, se tornando o principal clube social de Vitória.

Depois de anos fechado, o casarão foi finalmente reaberto, em 8 de setembro de 2022, e passou a sediar a Casa do Turismo Capixaba.

Saldanha da Gama, na verdade Luís Filipe de Saldanha da Gama, foi almirante da marinha brasileira. Participou da Guerra do Paraguai e da Primeira Revolta da Armada, tendo ainda liderado a Segunda Revolta da Armada, que se iniciou em 1893. Morreu na Batalha de Campo Osório, em 24 de junho de 1895.

Ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes e Ponte Seca):

A Ponte Florentino Avidos é uma ponte fabricada em aço que foi construída na Alemanha e chegou ao Porto de Vitória em 1927, no Governo Florentino Avidos, e foi a primeira ligação da Ilha de Vitória ao Continente no lado de Vila Velha, já existia no outro lado da cidade a Ponte da Passagem. As obras tiveram início em 1926 e foram concluídas no ano seguinte com a instalação da estrutura metálica. Seu objetivo central era fazer a ligação entre a estrada de Ferro Leopoldina Railway e o Porto de Vitória.

É hoje um marco do patrimônio histórico e ambiental urbano do Espírito Santo e um raro exemplar nacional. Foi apelidada de "Cinco Pontes" por se tratar de cinco pontes ferroviárias pré-fabricadas emendadas.

É complementada pela chamada Ponte Seca, que fica ali fazendo a ligação entre os dois lados da Vila Rubim, e que foi assim denominada após o aterro do braço de mar que chegava até aquela região.

As pontes foram tombadas pelo Conselho Estadual de Cultura, em 1986, como Patrimônio Cultural Arquitetônico.