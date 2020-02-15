Energia para o carnaval: aprenda a fazer o Oricchiette com camarão

Neste sábado, no CBN e as Dicas do Chef, Juarez Campos ensina como preparar uma Orecchiette com camarões, brócolis e tomates cereja ao alho e óleo. Na receita do chefe, a massa, que é original do Sul da Itália, é simples de fazer e rende seis porções. Confira!
CBN Dicas do Chefe - Juarez Campos - Orecchiette com Camarões, Brocolis e Tomates Cereja ao Alho e Óleo - 6.49s - 15-02-20
A RECEITA:
Ingredientes: (6 porções)
500g de orecchiete cozido
10 flores de brócolis cozidas e picadas
900g de camarões médios descascados e limpos
50ml de azeite de oliva
2 e ¹/² xícara de vinho branco seco
18 tomates cereja cortados na metade
¹/² cebola ralada
¹/² pimenta-dedo-de-moça picadinha
Sal e pimenta-do-reino moída na hora
2 xícaras de molho de tomates
2 dentes de alho picados
Preparo:
Cozinhe a massa em bastante água salgada.
Enquanto isso numa frigideira coloque o azeite e refogue a cebola, o alho e o dedo de moça.
Junte os camarões e refoque rapidamente.
Perfume com vinho branco e deixe o álcool evaporar.
Junte brócolis, os tomates cerejas, o molho de tomates, corrija o sal e adicione a pimenta-do-reino.
Escorra a massa, transfira para a frigideira com molho e misture.
Dê um fio de azeite extra virgem e sirva.