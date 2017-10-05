No Dia do Empreendedor, conheça as ações de sucesso no cooperativismo

Nesta quinta-feira (05) é comemorado o Dia do Empreendedor. No Espírito Santo, a data também é marcada pela importância do setor de cooperativismo. Nesta edição do Empreender CBN, o superintendente do Sistema OCB/ES, Carlos André Santos de Oliveira, e Wellington Luiz Pompermayer, também da OCB - e que faz parte de outras duas outras cooperativas -, conversam com a jornalista Carla Nascimento sobre a importância da união de esforços para o desenvolvimento do cooperativismo.