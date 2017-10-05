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Empreender CBN

No Dia do Empreendedor, conheça as ações de sucesso no cooperativismo

Ouça as entrevistas do superintendente do Sistema OCB/ES, Carlos André Santos de Oliveira, e Wellington Luiz Pompermayer, também da OCB e integrante de outras duas outras cooperativas

Publicado em 05 de Outubro de 2017 às 15:08

Publicado em 

05 out 2017 às 15:08
Nesta quinta-feira (05) é comemorado o Dia do Empreendedor. No Espírito Santo, a data também é marcada pela importância do setor de cooperativismo. Nesta edição do Empreender CBN, o superintendente do Sistema OCB/ES, Carlos André Santos de Oliveira, e Wellington Luiz Pompermayer, também da OCB - e que faz parte de outras duas outras cooperativas -, conversam com a jornalista Carla Nascimento sobre a importância da união de esforços para o desenvolvimento do cooperativismo.
Empreender CBN - 7.52s - 05-10-17

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