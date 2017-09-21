Fique atento aos graus de risco na sua empresa

Dependendo do número de funcionários, e se houver profissionais sobre o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), é necessário a criação de uma comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). A respeito do assunto, ouça a entrevista da jornalista Carla Nascimento com o especialista Marcos Fassarela, professor de Segurança do Trabalho pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). "Dependendo do grau de risco é preciso ter uma CIPA ou um designado para fazer esse papel de prevenção de doenças e acidentes de trabalho", declara Fassarela.