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Empreender CBN

Fique atento aos graus de risco na sua empresa

Ouça a entrevista do especialista Marcos Fassarela, professor de Segurança do Trabalho

Publicado em 21 de Setembro de 2017 às 12:08

Publicado em 

21 set 2017 às 12:08
Dependendo do número de funcionários, e se houver profissionais sobre o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), é necessário a criação de uma comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). A respeito do assunto, ouça a entrevista da jornalista Carla Nascimento com o especialista Marcos Fassarela, professor de Segurança do Trabalho pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). "Dependendo do grau de risco é preciso ter uma CIPA ou um designado para fazer esse papel de prevenção de doenças e acidentes de trabalho", declara Fassarela.
Empreender CBN - Carla Nascimento - 7.43s - 21-09-17

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