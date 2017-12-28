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EMPREENDER CBN

Especialista dá dicas sobre como empreender em 2018

Confira as orientações com o consultor da área de gestão João Luiz Araújo

Publicado em 28 de Dezembro de 2017 às 12:15

Publicado em 

28 dez 2017 às 12:15
No Empreender CBN desta semana você confere as tendências de negócios para 2018. O empresário e consultor da área de gestão João Luiz Araújo ainda dá dicas para quem pretende se tornar empreendedor no próximo ano.
Empreender CBN - 7.58s - 28-12-17
 

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