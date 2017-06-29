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Empreender CBN

Empreender é fazer algo extraordinário

Aprenda a abrir um negócio com R$ 10 mil

Publicado em 29 de Junho de 2017 às 12:58

Publicado em 

29 jun 2017 às 12:58
Ilustração de homem de negócios / Empreender CBN Crédito: Divulgação
Nesta quinta-feira (29), no Empreender CBN, a jornalista Carla Nascimento nos mostra como é possível abrir um negócio com R$ 10 mil. A analista do Sebrae, Jéssica Tristão, comenta que não há um valor mínimo para uma pessoa se tornar empreendedora, mas que depende da área de interesse em que se deseja investir. Saiba mais detalhes do assunto nesta conversa.
Empreender CBN - 7.29s - 29-07-17
Acompanhe também uma entrevista com o Destaque de Empreendedorismo Jovem, Henry Vargas. Mágico e ilusionista, ele conta à jornalista Fernanda Queiroz que empreender é fazer algo de extraordinário.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Henry Vargas - 29-06-17

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