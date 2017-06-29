Empreender é fazer algo extraordinário

Nesta quinta-feira (29), no Empreender CBN, a jornalista Carla Nascimento nos mostra como é possível abrir um negócio com R$ 10 mil. A analista do Sebrae, Jéssica Tristão, comenta que não há um valor mínimo para uma pessoa se tornar empreendedora, mas que depende da área de interesse em que se deseja investir. Saiba mais detalhes do assunto nesta conversa.
Empreender CBN - 7.29s - 29-07-17
Acompanhe também uma entrevista com o Destaque de Empreendedorismo Jovem, Henry Vargas. Mágico e ilusionista, ele conta à jornalista Fernanda Queiroz que empreender é fazer algo de extraordinário.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Henry Vargas - 29-06-17