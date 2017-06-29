Empreender é fazer algo extraordinário

Nesta quinta-feira (29), no Empreender CBN, a jornalista Carla Nascimento nos mostra como é possível abrir um negócio com R$ 10 mil. A analista do Sebrae, Jéssica Tristão, comenta que não há um valor mínimo para uma pessoa se tornar empreendedora, mas que depende da área de interesse em que se deseja investir. Saiba mais detalhes do assunto nesta conversa.