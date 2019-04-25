"Vingadores: Ultimato" é o grande destaque da semana

Esta semana, tem estreia de um dos filmes mais aguardados do ano: “Vingadores: Ultimato”. Para comentar sobre a estreia e as expectativas com relação ao filme acionamos o comentarista Rafael Braz, na edição de quinta-feira do Em Cartaz. Outro destaque é “Minha Obra-prima”. Confira!

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>>> Sinopse:

Vingadores: Ultimato: Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony Stark (Robert Downey Jr.) vagando perdido no espaço sem água nem comida, Steve Rogers (Chris Evans) e Natasha Romanov (Scarlett Johansson) precisam liderar a resistência contra o titã louco.