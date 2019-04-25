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EM CARTAZ

"Vingadores: Ultimato" é o grande destaque da semana

Para comentar sobre a estreia e as expectativas com relação ao filme acionamos o comentarista Rafael Braz!

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 19:52

Publicado em 

25 abr 2019 às 19:52
Esta semana, tem estreia de um dos filmes mais aguardados do ano: “Vingadores: Ultimato”. Para comentar sobre a estreia e as expectativas com relação ao filme acionamos o comentarista Rafael Braz, na edição de quinta-feira do Em Cartaz. Outro destaque é “Minha Obra-prima”. Confira!
Em Cartaz - 25-04-19.mp3
>>> Sinopse:
Vingadores: Ultimato: Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony Stark (Robert Downey Jr.) vagando perdido no espaço sem água nem comida, Steve Rogers (Chris Evans) e Natasha Romanov (Scarlett Johansson) precisam liderar a resistência contra o titã louco.
Minha Obra-prima: Renzo Nervi (Luis Brandoni) já foi um pintor bem-sucedido em Buenos Aires, mas hoje não consegue vender um único quadro. Seu amigo Arturo Silva (Guillermo Francella), negociante de obras de arte, faz o possível para valorizar os quadros de Nervi, porém a personalidade arrogante do artista não ajuda nos negócios. Um dia, um acidente inesperado proporciona aos dois uma possibilidade inédita (e ilegal) de ganharem dinheiro dentro do corrupto mercado de obras de arte.

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