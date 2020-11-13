"Uma Invenção de Natal" e "Carlinhos e Carlão": filmes da semana

"Uma Invenção de Natal", disponível na Netflix, conta com o vencedor do Oscar Forest Whitaker no elenco Crédito: Netflix

Na onda dos filmes natalinos, nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz comenta sobre "Uma Invenção de Natal", uma produção com elenco de peso que conta com Forest Whitaker, vencedor do Oscar e do Globo de Ouro, e Hugh Bonneville, famoso por sua atuação na série Downton Abbey. Braz também fala sobre o brasileiro "Carlinhos e Carlão", comédia do Prime Video. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 13-11-20

SINOPSES:

Uma Invenção de Natal (Netflix): Desde que foi traído por seu aprendiz, a vida perdeu a graça para este fabricante de brinquedos. Mas a chegada de sua neta está prestes a mudar seu destino.