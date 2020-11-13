"Uma Invenção de Natal" e "Carlinhos e Carlão": filmes da semana

Na onda dos filmes natalinos, nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz comenta sobre "Uma Invenção de Natal", uma produção com elenco de peso que conta com Forest Whitaker, vencedor do Oscar e do Globo de Ouro, e Hugh Bonneville, famoso por sua atuação na série Downton Abbey. Braz também fala sobre o brasileiro "Carlinhos e Carlão", comédia do Prime Video. Ouça!
Em Cartaz - 13-11-20
SINOPSES:
Uma Invenção de Natal (Netflix): Desde que foi traído por seu aprendiz, a vida perdeu a graça para este fabricante de brinquedos. Mas a chegada de sua neta está prestes a mudar seu destino.
Carlinhos e Carlão (Prime Video): Carlão (Luis Lobianco) trabalha em uma concessionária, acha que sabe tudo de mecânica e futebol e está sempre no bar com os amigos, em meio a conversas machistas e piadas homofóbicas. A compra de um armário, vendido por Evaristo (Luis Miranda), muda sua rotina e o transforma. A partir daí, surgem dois personagens: de dia, o machão Carlão, à noite, Carlinhos, simpático, talentoso e divertido.