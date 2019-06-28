Turma da Mônica: Laços e Annabelle 3: De Volta Para Casa

Os dois destaques de Rafael Braz estreiam hoje nas telonas! O primeiro é o live-action brasileiro ‘Turma da Mônica: Laços’, que retrata mais aventuras dos amigos Mônica, Cascão, Magali e Cebolinha. Já o segundo destaque é a produção ‘Annabelle 3: De Volta Para Casa’, mais um filme de terror envolvendo a boneca Anabelle. Confira!
EM CARTAZ - 27-06-19.mp3
SINOPSE:
Turma da Mônica: - Laços: Floquinho, o cachorro do Cebolinha (Kevin Vechiatto), desapareceu. O menino desenvolve então um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para isso vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos Mônica (Giulia Benite), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira). Juntos, eles irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa.
Annabelle 3 - De Volta Para Casa: Quando Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) deixam sua casa durante um fim de semana, a filha do casal, a pequena Judy Warren (McKenna Grace), é deixada aos cuidados de sua babá (Madison Iseman). Mas as duas entram em perigo quando a maligna boneca Annabelle, aproveitando que os investigadores paranormais estão fora de jogo, anima os letais e aterrorizantes objetos contidos na Sala dos Artefatos dos Warren.