Tudo sobre o filme "Venom: Tempo de Carnificina" e a série "Criada"

"Venom: Tempo de Carnificina", em cartaz nos cinemas Crédito: Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre o filme "Venom: Tempo de Carnificina", disponível nos cinemas, e "Criada", série da Netflix. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 07/10/2021

Filme:

Venom: Tempo de Carnificina (nos cinemas): O relacionamento entre Eddie e Venom está evoluindo. Buscando a melhor forma de lidar com a inevitável simbiose, esse dois lados descobrem como viver juntos e, de alguma forma, se tornarem melhores juntos do que separados.

Série: