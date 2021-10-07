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Em Cartaz

Tudo sobre o filme "Venom: Tempo de Carnificina" e a série "Criada"

Ouça o comentário do jornalista Rafael Braz

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 19:19

Publicado em 

07 out 2021 às 19:19
"Venom: Tempo de Carnificina", em cartaz nos cinemas Crédito: Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre o filme "Venom: Tempo de Carnificina", disponível nos cinemas, e "Criada", série da Netflix. Ouça:
Em Cartaz - 07/10/2021

Filme:

Venom: Tempo de Carnificina (nos cinemas): O relacionamento entre Eddie e Venom está evoluindo. Buscando a melhor forma de lidar com a inevitável simbiose, esse dois lados descobrem como viver juntos e, de alguma forma, se tornarem melhores juntos do que separados.

Série:

Criada (Netflix): Depois de deixar para trás um relacionamento abusivo e encontrar um emprego como faxineira, uma mulher luta para sustentar a filha e construir um futuro melhor.

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