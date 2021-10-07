Tudo sobre o filme "Venom: Tempo de Carnificina" e a série "Criada"

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre o filme "Venom: Tempo de Carnificina", disponível nos cinemas, e "Criada", série da Netflix. Ouça:
Em Cartaz - 07/10/2021
Filme:
Venom: Tempo de Carnificina (nos cinemas): O relacionamento entre Eddie e Venom está evoluindo. Buscando a melhor forma de lidar com a inevitável simbiose, esse dois lados descobrem como viver juntos e, de alguma forma, se tornarem melhores juntos do que separados.
Série:
Criada (Netflix): Depois de deixar para trás um relacionamento abusivo e encontrar um emprego como faxineira, uma mulher luta para sustentar a filha e construir um futuro melhor.