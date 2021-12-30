Três dicas de filme e séries para assistir na Netflix no fim de semana de Réveillon

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca três produções da Netflix que podem ser opções de entretenimento para o fim de semana de Réveillon. Ouça:
Em Cartaz - 30/12/2021
Filme
Não Olhe para Cima (Netfix): Dois astrônomos descobrem um cometa mortal vindo em direção à Terra e partem em um tour midiático para alertar a humanidade. Só que ninguém parece dar muita bola.
Séries
Gente Ansiosa (Netflix): Um ladrão de banco faz reféns em um apartamento à venda e depois desaparece — deixando os policiais perplexos e, para piorar, suspeitando de tudo e de todos.
Cobra Kai (Netflix): Na temporada 4, os dojôs Miyagi-Do e Presas de Águia se unem para derrotar o Cobra Kai no Torneio Regional de Caratê Sub-18, com Samantha e Miguel tentando manter a aliança entre os dojôs e Robby apostando tudo no Cobra Kai.