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Em Cartaz

Três dicas de filme e séries para assistir na Netflix no fim de semana de Réveillon

As dicas são do crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 17:52

Publicado em 

30 dez 2021 às 17:52
Filme
Filme "Não Olhe Para Cima", da Netflix Crédito: Niko Tavernise/Netflix
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca três produções da Netflix que podem ser opções de entretenimento para o fim de semana de Réveillon. Ouça:
Em Cartaz - 30/12/2021

Filme

Não Olhe para Cima (Netfix): Dois astrônomos descobrem um cometa mortal vindo em direção à Terra e partem em um tour midiático para alertar a humanidade. Só que ninguém parece dar muita bola.

Séries

Gente Ansiosa (Netflix): Um ladrão de banco faz reféns em um apartamento à venda e depois desaparece — deixando os policiais perplexos e, para piorar, suspeitando de tudo e de todos.
Cobra Kai (Netflix): Na temporada 4, os dojôs Miyagi-Do e Presas de Águia se unem para derrotar o Cobra Kai no Torneio Regional de Caratê Sub-18, com Samantha e Miguel tentando manter a aliança entre os dojôs e Robby apostando tudo no Cobra Kai.

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