Três dicas de filme e séries para assistir na Netflix no fim de semana de Réveillon

Filme "Não Olhe Para Cima", da Netflix Crédito: Niko Tavernise/Netflix

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca três produções da Netflix que podem ser opções de entretenimento para o fim de semana de Réveillon. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 30/12/2021

Filme

Não Olhe para Cima (Netfix): Dois astrônomos descobrem um cometa mortal vindo em direção à Terra e partem em um tour midiático para alertar a humanidade. Só que ninguém parece dar muita bola.

Séries

Gente Ansiosa (Netflix): Um ladrão de banco faz reféns em um apartamento à venda e depois desaparece — deixando os policiais perplexos e, para piorar, suspeitando de tudo e de todos.