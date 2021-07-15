Terror em cartaz com "Um Lugar Silencioso - II" e "Um Clássico Filme de Terror"

Filme "Um Lugar Silencioso - Parte 2" Crédito: Paramount Pictures/Divulgação

Nesta edição do "Em Cartaz", Rafael Braz destaca dois lançamentos da semana, ambos filmes de terror! "Um Lugar Silencioso - Parte II" está em cartaz nas telonas e é estrelado pela atriz Emily Blunt. Já "Um Clássico Filme de Terror" está disponível na Netflix. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 15/07/2021

Sinopses

Um Lugar Silencioso - Parte II (nos cinemas): Logo após os acontecimentos mortais, até mesmo dentro de casa, a família Abbott precisa agora encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que os observam pelo caminho de areia.