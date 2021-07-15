Terror em cartaz com "Um Lugar Silencioso - II" e "Um Clássico Filme de Terror"

Nesta edição do "Em Cartaz", Rafael Braz destaca dois lançamentos da semana, ambos filmes de terror! "Um Lugar Silencioso - Parte II" está em cartaz nas telonas e é estrelado pela atriz Emily Blunt. Já "Um Clássico Filme de Terror" está disponível na Netflix. Ouça:
Em Cartaz - 15/07/2021
Sinopses
Um Lugar Silencioso - Parte II (nos cinemas): Logo após os acontecimentos mortais, até mesmo dentro de casa, a família Abbott precisa agora encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que os observam pelo caminho de areia.
Um Clássico Filme de Terror (Netflix): Neste suspense arrepiante, um grupo que viaja pela Itália fica preso na floresta, e parece que não vai ser tão fácil escapar... com vida.