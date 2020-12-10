"Teocracia em Vertigem" e "Tudo Bem No Natal Que Vem" estão em cartaz

Fabio Porchat é Jesus em "Teocracia em Vertigem", especial de Natal do Porta dos Fundos Crédito: Divulgação

O clima é natalino! Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz comenta sobre duas produções de Natal: "Teocracia em Vertigem" e "Tudo Bem No Natal Que Vem". O comentarista fala ainda sobre "Mank", filme disponível na Netflix. Ouça:

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SINOPSES:

Teocracia em Vertigem: O especial de Natal do Porta dos Fundos mostra Jesus como líder político. A produção é uma sátira inspirado em 'Democracia em Vertigem', documentário indicado ao Oscar.

Tudo Bem No Natal Que Vem: Um pai de família fica preso no dia 24 de dezembro – logo ele, que odeia o Natal. Agora, este homem rabugento vai aprender o que realmente importa na vida.