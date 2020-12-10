"Teocracia em Vertigem" e "Tudo Bem No Natal Que Vem" estão em cartaz

O clima é natalino! Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz comenta sobre duas produções de Natal: "Teocracia em Vertigem" e "Tudo Bem No Natal Que Vem". O comentarista fala ainda sobre "Mank", filme disponível na Netflix. Ouça:
Em cartaz - 10-12-20
SINOPSES:
Teocracia em Vertigem: O especial de Natal do Porta dos Fundos mostra Jesus como líder político. A produção é uma sátira inspirado em 'Democracia em Vertigem', documentário indicado ao Oscar.
Tudo Bem No Natal Que Vem: Um pai de família fica preso no dia 24 de dezembro – logo ele, que odeia o Natal. Agora, este homem rabugento vai aprender o que realmente importa na vida.
Mank: A Hollywood da década de 1930 é vista pelo olhar crítico do roteirista Herman J. Mankiewicz, em meio aos seus esforços para terminar o roteiro de Cidadão Kane.