"Star Wars: A Ascensão Skywalker" chega aos cinemas do ES

Star Wars: A Ascensão Skywalker Crédito: Divulgação

"Star Wars - A Ascensão Skywalker" estreia nos cinemas e é o grande destaque nas telonas nesta semana no Espírito Santo. A conclusão da saga é o nono filme da franquia, que teve início em 1977, e os detalhes você acompanha na conversa com o comentarista Rafael Braz. A produção "Dois Papas" é outra opção para o seu lazer nos cinemas. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 19-12-19

"Star Wars: A Ascensão Skywalker": Com o retorno do Imperador Palpatine, todos voltam a temer seu poder e, com isso, a Resistência toma a frente da batalha que ditará os rumos da galáxia. Treinando para ser uma completa Jedi, Rey (Daisy Ridley) ainda se encontra em conflito com seu passado e futuro, mas teme pelas respostas que pode conseguir a partir de sua complexa ligação com Kylo Ren (Adam Driver), que também se encontra em conflito pela Força.