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EM CARTAZ

Saiba detalhes de "O Anjo" e "Estrada Sem Lei"

Confira os destaques das telonas com Rafael Braz

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 20:18

Publicado em 

02 mai 2019 às 20:18
Nesta edição do Em Cartaz os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz são as produções O Anjo e Estrada Sem Lei.
Em Cartaz - 02-05-19.mp3
Vamos às sinopses:
- O Anjo: Desde a adolescência, Carlos (Lorenzo Ferro) tem o hábito de invadir casas alheias, pelo simples prazer que o ato lhe dá. Às vezes ele leva algo para casa mas jamais para ganhar dinheiro, apenas para curtir o momento. Ao conhecer Ramón (Chino Darín) em sua nova escola, ele logo é apresentado a um universo mais profissional de crimes, já que o pai dele é veterano da área. Carlos logo se destaca pela ousadia nos crimes que comete, impulsionado pela atração que sente por Ramón. Com o tempo, a displicência com os demais faz com que cometa onze assassinatos e se torne um dos criminosos mais procurados da Argentina.
- Estrada Sem Lei: Frank Hamer (Kevin Costner) e Maney Gault (Woody Harrelson) são dois policiais aposentados quando Bonnie e Clyde começam sua onda de assaltos e assassinatos. Porém, quando o FBI se mostra incapaz de capturar os bandidos, eles são recrutados como investigadores especiais para resolver o caso.

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