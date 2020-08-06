"Retrato de Uma Jovem em Chamas" e "Anelka" estão em cartaz em casa

Filme "Retrato de Uma Jovem em Chamas" Crédito: Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca duas produções: um filme - "Retrato de Uma Jovem em Chamas", dirigido por Céline Sciamma e indicado ao Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro e à Palma de Ouro em Cannes - e um documentário - "Anelka - O incompreendido", sobre a vida do jogador de futebol francês Nicolas Anelka. Ouça a análise do comentarista!

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 06-08-20

AS DICAS DA SEMANA:

Retrato de Uma Jovem em Chamas: Na França do século 18, a mãe de Héloïse (Adèle Haenel) contrata a pintora Marianne (Noémie Merlant) para que ela faça um retrato da filha sem que a garota saiba. As duas passam os dias juntas para que, à noite, Marianne possa pintar sua modelo, mas o relacionamento entre elas começa a ficar cada vez mais intenso. Disponível no TelecinePlay.