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Dicas de filmes

"Retrato de Uma Jovem em Chamas" e "Anelka" estão em cartaz em casa

Ouça a nova edição do Em Cartaz, com Rafael Braz!

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 16:46

Publicado em 

06 ago 2020 às 16:46
Filme "Retrato de Uma Jovem em Chamas" Crédito: Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca duas produções: um filme - "Retrato de Uma Jovem em Chamas", dirigido por Céline Sciamma e indicado ao Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro e à Palma de Ouro em Cannes - e um documentário - "Anelka - O incompreendido", sobre a vida do jogador de futebol francês Nicolas Anelka. Ouça a análise do comentarista!
Em Cartaz - 06-08-20
AS DICAS DA SEMANA:
Retrato de Uma Jovem em Chamas: Na França do século 18, a mãe de Héloïse (Adèle Haenel) contrata a pintora Marianne (Noémie Merlant) para que ela faça um retrato da filha sem que a garota saiba. As duas passam os dias juntas para que, à noite, Marianne possa pintar sua modelo, mas o relacionamento entre elas começa a ficar cada vez mais intenso. Disponível no TelecinePlay.
Anelka - O incompreendido: Impenetrável ou incomparável? Este documentário explora as controvérsias que permeiam a vida da estrela do futebol francês Nicolas Anelka. Um documentário Netflix.

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