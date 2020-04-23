"Resgate": produção é o destaque da semana

O novo filme "Resgate", da Netflix, é a grande estreia da semana e destaque nesta edição do "Em Cartaz", com o comentarista Rafael Braz. O filme de ação protagonizado por Chris Hemsworth, que protagonizou o personagem Thor da Marvel, conta a história de um agente especial que recebe a difícil missão de libertar um garoto indiano que é mantido refém na cidade de Dhaka. Apesar de estar preparado fisicamente, ele precisa lidar com crises de identidade e com seu emocional fragilizado por problemas do passado para que consiga designar sua tarefa da melhor maneira possível.