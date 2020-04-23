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"Resgate": produção é o destaque da semana

Confira os filmes sugeridos pelo comentarista Rafael Braz

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 17:57

Publicado em 

23 abr 2020 às 17:57
Chris Hemsworth em cena de "Resgate", da Netflix Crédito: Divulgação
O novo filme "Resgate", da Netflix, é a grande estreia da semana e destaque nesta edição do "Em Cartaz", com o comentarista Rafael Braz. O filme de ação protagonizado por Chris Hemsworth, que protagonizou o personagem Thor da Marvel, conta a história de um agente especial que recebe a difícil missão de libertar um garoto indiano que é mantido refém na cidade de Dhaka. Apesar de estar preparado fisicamente, ele precisa lidar com crises de identidade e com seu emocional fragilizado por problemas do passado para que consiga designar sua tarefa da melhor maneira possível.
Uma outra dica para os fãs de cinema, trazida por Rafael Braz, é o filme "Snowpiercer - O Expresso do Amanhã". Na trama, um experimento para impedir o aquecimento global falha e uma nova era do gelo toma conta do planeta. O que resta é apenas neve e guerra. Confira o quadro "Em Cartaz":
EM CARTAZ - 23-04-20

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