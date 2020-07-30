"Rede de Ódio" e "A Conexão Francesa": filmes da semana

Por conta da quarentena, Rafael Braz continua sua dicas de filmes pelos serviços de streaming. Nesta edição do Em Cartaz, o comentarista sugere as produções "A Conexão Francesa" e "Rede de Ódio". Ouça a análise!
EM CARTAZ - 30-07-20
SINOPSES:
A Conexão Francesa: Um juiz transferido para a cidade de Marselha terá que desmembrar uma quadrilha de traficantes que domina a cidade e o tráfico para os Estados Unidos. Disponível no Globoplay.
Rede de Ódio: Um jovem faz sucesso nas campanhas de ódio nas redes sociais, mas a crueldade virtual cobra seu preço no mundo real. Uma produção Netflix.