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"Rede de Ódio" e "A Conexão Francesa": filmes da semana

Ouça a análise de Rafael Braz, no Em Cartaz desta quinta-feira (30)!

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 16:37

Publicado em 

30 jul 2020 às 16:37
Filme "Rede de Ódio", disponível na Netflix Crédito: Divulgação/Netflix
Por conta da quarentena, Rafael Braz continua sua dicas de filmes pelos serviços de streaming. Nesta edição do Em Cartaz, o comentarista sugere as produções "A Conexão Francesa" e "Rede de Ódio". Ouça a análise!
EM CARTAZ - 30-07-20
SINOPSES:
A Conexão Francesa: Um juiz transferido para a cidade de Marselha terá que desmembrar uma quadrilha de traficantes que domina a cidade e o tráfico para os Estados Unidos. Disponível no Globoplay. 
Rede de Ódio: Um jovem faz sucesso nas campanhas de ódio nas redes sociais, mas a crueldade virtual cobra seu preço no mundo real. Uma produção Netflix.

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