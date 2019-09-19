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Rambo: Até o Fim e Midsommar nos cinemas do ES

Quadro "Em Cartaz" fala sobre as produções que chegam aos cinemas do Espírito Santo

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 20:29

Publicado em 

19 set 2019 às 20:29
Rambo - Até o Fim Crédito: IMAGEM FILMES
Ganhador de um Globo de Ouro, o ator Sylvestre Stallone volta às telonas para interpretar o combatente Rambo, em ‘Rambo: Até o Fim’, novo filme da franquia. Nesta quinta-feira, Rafael Braz comenta o longa-metragem do astro Stallone e também fala sobre o terror ‘Midsommar - O Mal Não Espera a Noite’. Acompanhe!
SINOPSES:
Rambo: Até o Fim: O tempo passou para Rambo (Sylvester Stallone), agora ele vive recluso e trabalha em um rancho que fica na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Sua vida antiga marcada por lutas violentas, mas quase sempre vitoriosas, ficou no passado. No entanto, quando a filha de um amigo é sequestrada, Rambo não consegue controlar seu ímpeto por justiça e resolve enfrentar um dos mais perigosos cartéis do México.
Midsommar - O Mal Não Espera a Noite: Após vivenciar uma tragédia pessoal, Dani (Florence Pugh) vai com o namorado Christian (Jack Reynor) e um grupo de amigos até a Suécia para participar de um festival local de verão. Mas, ao invés das férias tranquilas com a qual todos sonhavam, o grupo vai se deparar com rituais bizarros de uma adoração pagã.

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