Rambo: Até o Fim e Midsommar nos cinemas do ES

Rambo - Até o Fim Crédito: IMAGEM FILMES

Ganhador de um Globo de Ouro, o ator Sylvestre Stallone volta às telonas para interpretar o combatente Rambo, em ‘Rambo: Até o Fim’, novo filme da franquia. Nesta quinta-feira, Rafael Braz comenta o longa-metragem do astro Stallone e também fala sobre o terror ‘Midsommar - O Mal Não Espera a Noite’. Acompanhe!

SINOPSES:

Rambo: Até o Fim: O tempo passou para Rambo (Sylvester Stallone), agora ele vive recluso e trabalha em um rancho que fica na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Sua vida antiga marcada por lutas violentas, mas quase sempre vitoriosas, ficou no passado. No entanto, quando a filha de um amigo é sequestrada, Rambo não consegue controlar seu ímpeto por justiça e resolve enfrentar um dos mais perigosos cartéis do México.