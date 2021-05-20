Quatro dicas de filmes reunidas para seu final de semana cinematográfico

Filme "Me Sinto Bem Com Você", com Manu Gavassi, disponível no Amazon Prime Video Crédito: Delicatessen Filmes/Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca quatro filmes. "A Mulher da Janela", disponível na Netflix, conta com elenco de peso - o ganhador do Oscar Gary Oldman e a vencedora de dois Globos de Ouro Amy Adams. "Me sinto bem com você", com Manu Gavassi, é uma comédia romântica do Prime Video.

Já "Army of the Dead: Invasão em Las Vegas", da Netflix, é um filme de terror com zumbis. E nas telonas, "Mortal Kombat", de 2021, é uma nova aventura baseada no famoso jogo de videogame. Saiba o que esperar dessas quatro produções:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 20/05/2021

Sinopse dos filmes

Mortal Kombat (nos cinemas): Nova aventura baseada no videogame Mortal Kombat. Na história, um jovem que nunca treinou artes marciais acaba envolvido em um gigantesco torneio de luta envolvendo guerreiros da Terra e lutadores e outras dimensões.

Me sinto bem com você (Prime Video): Cinco histórias de amor em tempos de quarentena. Cinco amores de diferentes formatos e origens. Cinco histórias sobre a importância de uma companhia que te faça sentir bem em meio ao caos. Pessoas, em meio ao isolamento social, fazendo de tudo para se manter próximas. Um filme sobre conexo~es: virtuais e reais.

Army of the Dead: Invasão em Las Vegas (Netflix): Após um surto de zumbis em Las Vegas, um grupo de mercenários se aventura em uma zona de quarentena para tentar realizar o maior assalto de todos os tempos.