Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Em Cartaz

Quatro dicas de filmes reunidas para seu final de semana cinematográfico

Os comentários são do crítico cinematográfico Rafael Braz!

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 17:40

Publicado em 

20 mai 2021 às 17:40
Filme
Filme "Me Sinto Bem Com Você", com Manu Gavassi, disponível no Amazon Prime Video Crédito: Delicatessen Filmes/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca quatro filmes. "A Mulher da Janela", disponível na Netflix, conta com elenco de peso - o ganhador do Oscar Gary Oldman e a vencedora de dois Globos de Ouro Amy Adams. "Me sinto bem com você", com Manu Gavassi, é uma comédia romântica do Prime Video.
Já "Army of the Dead: Invasão em Las Vegas", da Netflix, é um filme de terror com zumbis. E nas telonas, "Mortal Kombat", de 2021, é uma nova aventura baseada no famoso jogo de videogame. Saiba o que esperar dessas quatro produções:
Em Cartaz - 20/05/2021

Sinopse dos filmes

Mortal Kombat (nos cinemas): Nova aventura baseada no videogame Mortal Kombat. Na história, um jovem que nunca treinou artes marciais acaba envolvido em um gigantesco torneio de luta envolvendo guerreiros da Terra e lutadores e outras dimensões.
Me sinto bem com você (Prime Video): Cinco histórias de amor em tempos de quarentena. Cinco amores de diferentes formatos e origens. Cinco histórias sobre a importância de uma companhia que te faça sentir bem em meio ao caos. Pessoas, em meio ao isolamento social, fazendo de tudo para se manter próximas. Um filme sobre conexo~es: virtuais e reais.
Army of the Dead: Invasão em Las Vegas (Netflix): Após um surto de zumbis em Las Vegas, um grupo de mercenários se aventura em uma zona de quarentena para tentar realizar o maior assalto de todos os tempos.
A Mulher na Janela (Netflix): Confinada em casa devido à agorafobia, uma psicóloga fica obcecada pelos novos vizinhos – e por solucionar o crime brutal que viu da janela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP
ITA.living, Javé Construtora
Novo condomínio da Javé em Vila Velha foca em studios e aluguel de curta duração
Recife ataque tubarão
Menino mordido por tubarão em PE amputa perna e está em estado grave

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados