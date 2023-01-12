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Em Cartaz

Produções em destaque: 'The Last of Us' , 'Os Fabelmans' e 'Esquema de Risco: Operação Fortune'

Ouça a conversa completa com o comentarista Rafael Braz

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 18:03

Publicado em 

12 jan 2023 às 18:03
The Last Of Us
The Last Of Us Crédito: HBO/Divulgação
"The Last of Us" (HBO), "Os Fabelmans" (cinema) e "Esquema de Risco: Operação Fortune" (cinema) são os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz nesta edição do Em Cartaz. Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 12-01-23

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