Produções em destaque: 'The Last of Us' , 'Os Fabelmans' e 'Esquema de Risco: Operação Fortune'

"The Last of Us" (HBO), "Os Fabelmans" (cinema) e "Esquema de Risco: Operação Fortune" (cinema) são os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz nesta edição do Em Cartaz. Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 12-01-23
Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 18:03
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