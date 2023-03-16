Produções em destaque: 'Shazam: Fúria dos Deuses', 'A Lição' e 'Ted Lasso'

"Shazam: Fúria dos Deuses" (cinema), "A Lição (Netflix)" e "Ted Lasso (Apple TV+)" são os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz nesta edição do Em Cartaz. Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 16-03-23
Publicado em 16 de Março de 2023 às 17:47
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