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Em Cartaz

Produções em destaque: 'Shazam: Fúria dos Deuses', 'A Lição' e 'Ted Lasso'

Ouça a conversa completa com o comentarista Rafael Braz

Publicado em 16 de Março de 2023 às 17:47

Publicado em 

16 mar 2023 às 17:47
The Glory (L to R) Song Hye-kyo as Moon Dong-eun, Lee Do-Hyun as Joo Yeo-jeong in The Glory Cr. Graphyoda/Netflix Â© 2022
The Glory (L to R) Song Hye-kyo as Moon Dong-eun, Lee Do-Hyun as Joo Yeo-jeong in The Glory Cr. Graphyoda/Netflix Â© 2022 Crédito: Graphyoda/Netflix
"Shazam: Fúria dos Deuses" (cinema), "A Lição (Netflix)" e "Ted Lasso (Apple TV+)" são os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz nesta edição do Em Cartaz. Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 16-03-23

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