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Em Cartaz

Produções em destaque: 'Caleidoscópio', 'Olhar Indiscreto' e 'Tulsa King'

Ouça a conversa completa com o comentarista Rafael Braz

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 17:40

Publicado em 

05 jan 2023 às 17:40
Kaleidoscope. (L to R) Paz Vega as Ava Mercer, Giancarlo Esposito as Leo Pap in episode âWhiteâ of Kaleidoscope. Cr. David Scott Holloway/Netflix Â© 2022
Kaleidoscope. (L to R) Paz Vega as Ava Mercer, Giancarlo Esposito as Leo Pap in episode âWhiteâ of Kaleidoscope. Cr. David Scott Holloway/Netflix Â© 2022 Crédito: DAVID SCOTT HOLLOWAY/NETFLIX
"Caleidoscópio" (Netflix), "Olhar Indiscreto" (Netflix) e "Tulsa King" (Paramount+) são os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz nesta edição do Em Cartaz. Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 05-01-23

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