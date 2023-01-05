Produções em destaque: 'Caleidoscópio', 'Olhar Indiscreto' e 'Tulsa King'

"Caleidoscópio" (Netflix), "Olhar Indiscreto" (Netflix) e "Tulsa King" (Paramount+) são os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz nesta edição do Em Cartaz. Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 05-01-23
Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 17:40
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