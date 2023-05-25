Nos destaques da semana: 'A Pequena Sereia', 'Still' e 'Fubar'

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz taz como destaque as seguintes produções: "A Pequena Sereia", "Still" (Apple TV+), "Fubar" e "Noites Alienígenas" (Netflix). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 25-05-23
Publicado em 25 de Maio de 2023 às 17:30
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