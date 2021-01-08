Para embalar o fim de semana: "Pieces of a Woman" e "A Assistente"

Filme "Pieces of a Woman", da Netflix Crédito: Benjamin Loeb/Netflix

Nesta edição do Em Cartaz, a primeira de 2021, Rafael Braz dá dicas de duas produções, ambas disponíveis no streaming. Com Vanessa Kirby e Shia LaBeouf no elenco, "Pieces of a Woman" é uma produção original Netflix. Já "A Assistente" é um filme do Prime Video. Ouça os comentários!

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 08-01-21

AS DICAS DO BRAZ:

Pieces of a Woman (Netflix): O triste resultado de um parto em casa deixa uma mulher emocionalmente destruída. Isolada do parceiro e da família, ela vive um profundo luto.