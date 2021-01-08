Para embalar o fim de semana: "Pieces of a Woman" e "A Assistente"

Nesta edição do Em Cartaz, a primeira de 2021, Rafael Braz dá dicas de duas produções, ambas disponíveis no streaming. Com Vanessa Kirby e Shia LaBeouf no elenco, "Pieces of a Woman" é uma produção original Netflix. Já "A Assistente" é um filme do Prime Video. Ouça os comentários!
Em Cartaz - 08-01-21
AS DICAS DO BRAZ:
Pieces of a Woman (Netflix): O triste resultado de um parto em casa deixa uma mulher emocionalmente destruída. Isolada do parceiro e da família, ela vive um profundo luto.
A Assistente (Prime Video): Um olhar abrasador sobre um dia na vida da assistente de um poderoso executivo. Conforme Jane segue sua rotina diária, ela se dá conta dos abusos insidiosos em seu escritório.