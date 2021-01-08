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Para embalar o fim de semana: "Pieces of a Woman" e "A Assistente"

Confira as dicas do jornalista Rafael Braz

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 17:42

Publicado em 

08 jan 2021 às 17:42
Filme "Pieces of a Woman", da Netflix Crédito: Benjamin Loeb/Netflix
Nesta edição do Em Cartaz, a primeira de 2021, Rafael Braz dá dicas de duas produções, ambas disponíveis no streaming. Com Vanessa Kirby e Shia LaBeouf no elenco, "Pieces of a Woman" é uma produção original Netflix. Já "A Assistente" é um filme do Prime Video. Ouça os comentários!
Em Cartaz - 08-01-21
 
AS DICAS DO BRAZ:
Pieces of a Woman (Netflix): O triste resultado de um parto em casa deixa uma mulher emocionalmente destruída. Isolada do parceiro e da família, ela vive um profundo luto.
A Assistente (Prime Video): Um olhar abrasador sobre um dia na vida da assistente de um poderoso executivo. Conforme Jane segue sua rotina diária, ela se dá conta dos abusos insidiosos em seu escritório.

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