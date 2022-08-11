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Dicas da semana: 'Treze Vidas - O resgate', 'Sandman' e 'X - A Marca da Morte'

As dicas e análises são do comentarista Rafael Braz

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 18:11

Publicado em 

11 ago 2022 às 18:11
The Sandman. Tom Sturridge as Dream in episode 101 of The Sandman. Cr. Liam Daniel/Netflix Â© 2022
The Sandman. Tom Sturridge as Dream in episode 101 of The Sandman. Cr. Liam Daniel/Netflix Â© 2022 Crédito: LIAM DANIEL/NETFLIX
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: "Treze Vidas - O resgate" (Amazon Prime), "Sandman" (Netflix) e "X - A Marca da Morte" (nos cinemas). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 11-08-22.mp3

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