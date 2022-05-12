Para assistir: 'O Homem do Norte', 'Bem-Vindos ao Éden' e o fim da temporada de 'Hora de Vencer'

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as produções "O Homem do Norte" (nos cinemas), "Bem-Vindos ao Éden" (Netflix) e o fim da temporada de "Hora de Vencer" (HBO Max). Ouça:
Em Cartaz - 12/05/2022
Publicado em 12 de Maio de 2022 às 17:11
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