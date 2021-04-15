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Para assistir no fim de semana: "Amor e Monstros" e "Radioactive"

Ouça os comentários do jornalista Rafael Braz

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 17:34

Publicado em 

15 abr 2021 às 17:34
Filme "Amor e Monstros" Crédito: Jasin Boland/Netflix
Nesta edição do Em Cartaz, os filmes comentados por Rafael Braz são "Amor e Monstros" e "Radioactive". Ambas as produções são da Netflix. Ouça:
Em Cartaz - 15-04-21
OS FILMES:
Amor e Monstros (Netflix): Sete anos depois de sobreviver ao apocalipse dos monstros, o fofo e azarado Joel abandona seu bunker aconchegante para reencontrar a ex.
Radioactive (Netflix): Movida por uma mente brilhante e uma grande paixão, Marie Curie embarca em uma jornada científica com o marido, Pierre. Suas descobertas vão mudar o mundo.

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