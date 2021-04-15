Para assistir no fim de semana: "Amor e Monstros" e "Radioactive"

Filme "Amor e Monstros" Crédito: Jasin Boland/Netflix

Nesta edição do Em Cartaz, os filmes comentados por Rafael Braz são "Amor e Monstros" e "Radioactive". Ambas as produções são da Netflix. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 15-04-21

OS FILMES:

Amor e Monstros (Netflix): Sete anos depois de sobreviver ao apocalipse dos monstros, o fofo e azarado Joel abandona seu bunker aconchegante para reencontrar a ex.