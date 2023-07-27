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Em Cartaz

Para assistir: 'Negociador', 'Sintonia' e 'Operação: Lioness'

Ouça as dicas do comentarista Rafael Braz

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 17:59

Publicado em 

27 jul 2023 às 17:59
Série brasileira
Série brasileira "Negociador", da Amazon Prime Video Crédito: Ariela Bueno/Amazon Prime Video
Nesta edição do Em Cartaz, o comentarista Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: "Negociador" (Amazon), "Sintonia" (Netflix) e "Operação: Lioness" (Paramount+). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 27-07-23

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