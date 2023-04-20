Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Em Cartaz

Para assistir: 'Love and Death', 'A Diplomata' e 'O Homem da Flórida'

Ouça as dicas do comentarista Rafael Braz

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 17:36

Publicado em 

20 abr 2023 às 17:36
Um Homem da Flórida
Um Homem da Flórida Crédito: Foto: Divulgação/Netflix / Pipoca Moderna
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: "Love and Death" (HBO), "A Diplomata" (Nefflix) e "O Homem da Flórida" (Netflix). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 20-04-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novidades foram apresentadas durante evento de lançamento dos planos da estratégia de inteligência na sede da BYD, na China.
God’s Eye: BYD confirma chegada de sistema de direção inteligente ao Brasil em 2027
Imagem de destaque
Bolsa primordial: 6 curiosidades sobre a “pelanquinha” na barriga dos gatos 
Imagem de destaque
4 simpatias para atrair um amor no mês dos namorados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados