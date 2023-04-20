Para assistir: 'Love and Death', 'A Diplomata' e 'O Homem da Flórida'

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: "Love and Death" (HBO), "A Diplomata" (Nefflix) e "O Homem da Flórida" (Netflix). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 20-04-23
Publicado em 20 de Abril de 2023 às 17:36
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