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Em Cartaz

Para assistir: 'Jurassic World: Domínio', 'Obi-Wan Kenobi' e 'Better Call Saul'

Ouça os comentários do crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 18:13

Publicado em 

02 jun 2022 às 18:13
Obi-Wan Kenobi, nova série do Disney+ sobre a saga Star Wars
Obi-Wan Kenobi, nova série do Disney+ sobre a saga Star Wars Crédito: Disney/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz comenta sobre o filme 'Jurassic World: Domínio', disponível nos cinemas, 'Obi-Wan Kenobi', do Disney+, e 'Better Call Saul', da Netflix. Ouça:
Em Cartaz - 02/06/2022

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