Para assistir: 'Jurassic World: Domínio', 'Obi-Wan Kenobi' e 'Better Call Saul'

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz comenta sobre o filme 'Jurassic World: Domínio', disponível nos cinemas, 'Obi-Wan Kenobi', do Disney+, e 'Better Call Saul', da Netflix. Ouça:
Em Cartaz - 02/06/2022
Publicado em 02 de Junho de 2022 às 18:13
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