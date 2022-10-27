Para assistir: 'Enfermeiro da Noite', 'Argentina, 1985' e 'The White Lotus'

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz trás como destaques as seguintes produções: "Enfermeiro da Noite" (Netflix), "Argentina, 1985" (Amazon) e "The White Lotus" (HBO). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 27-10-22
Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 18:03
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