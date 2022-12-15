Para assistir: 'Avatar: O Caminho da Água', 'As Linhas Tortas de Deus' e 'Emancipation'

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: "Avatar: O Caminho da Água", "As Linhas Tortas de Deus" (Netflix) e "Emancipation" (Apple TV). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 15-12-22
Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 18:02
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