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Em Cartaz

Para assistir: 3ª temporada de "Sex Education", da Netflix, e "Mate ou Morra", nos cinemas

As dicas são do jornalista Rafael Braz

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 19:28

Publicado em 

16 set 2021 às 19:28
Série
Série "Sex Education", da Netflix Crédito: Sam Taylor/Netflix
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca a estreia da terceira temporada da série "Sex Education", da Netflix", e o filme "Mate ou Morra", disponível nos cinemas. Ouça os comentários!
Em Cartaz - 16/09/2021

A série

Sex Education (Netflix, 3ª temporada): Mais um ano começa. Otis está fazendo sexo casual, Eric e Adam são oficialmente um casal, e Jean está esperando um bebê. Enquanto isso, a nova diretora Hope tenta fazer o Colégio Moordale voltar ao padrão de excelência, Aimee descobre o feminismo, Jackson tem um crush e uma mensagem perdida continua pairando no ar. Prepare-se para compromissos, fenômenos alienígenas, bolinhos em forma de vulva e mais Madame Groff.

O filme

Mate ou Morra (nos cinemas): Roy Pulver é um ex-agente das forças especiais que se vê forçado a reviver o dia de sua morte inúmeras vezes. Ele acorda sendo perseguido por assassinos e, de uma forma ou de outra, acaba sempre morrendo no final. Enquanto luta para chegar ao fim do dia com vida, Roy descobre uma mensagem de sua ex-esposa revelando o envolvimento do cientista Ventor nesse ciclo mortal e percebe que a sua família também corre perigo.

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