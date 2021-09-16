Para assistir: 3ª temporada de "Sex Education", da Netflix, e "Mate ou Morra", nos cinemas

Sex Education (Netflix, 3ª temporada): Mais um ano começa. Otis está fazendo sexo casual, Eric e Adam são oficialmente um casal, e Jean está esperando um bebê. Enquanto isso, a nova diretora Hope tenta fazer o Colégio Moordale voltar ao padrão de excelência, Aimee descobre o feminismo, Jackson tem um crush e uma mensagem perdida continua pairando no ar. Prepare-se para compromissos, fenômenos alienígenas, bolinhos em forma de vulva e mais Madame Groff.

Mate ou Morra (nos cinemas): Roy Pulver é um ex-agente das forças especiais que se vê forçado a reviver o dia de sua morte inúmeras vezes. Ele acorda sendo perseguido por assassinos e, de uma forma ou de outra, acaba sempre morrendo no final. Enquanto luta para chegar ao fim do dia com vida, Roy descobre uma mensagem de sua ex-esposa revelando o envolvimento do cientista Ventor nesse ciclo mortal e percebe que a sua família também corre perigo.