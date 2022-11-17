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Dicas para o fim de semana: '1899', 'O Milagre' e 'Mammals'

Ouça a conversa completa com o comentarista Rafael Braz

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 18:25

Publicado em 

17 nov 2022 às 18:25
F1899
F1899 Crédito: Netflix/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: "1899", "O Milagre" (Netflix)" e "Mammals" (Amazon Prime)Ouça a conversa completa!
EM CARTAZ - 17-11-22

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