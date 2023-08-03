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Em Cartaz

Para assistir: '100 Coisas para Fazer Antes de Virar Zumbi', 'Novela' e 'Gotas Divinas'

Ouça as dicas do comentarista Rafael Braz

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 18:22

Publicado em 

03 ago 2023 às 18:22
Série
Série "100 Coisas para Fazer Antes de Virar um Zumbi", lançada pela Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, o comentarista Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: "100 Coisas Para Fazer Antes de Virar Zumbi" (Netflix), "Novela" (Amazon Prime) e "Gotas Divinas (AppleTV +)". Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 03-08-23

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